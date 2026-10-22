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Tesla рассказала, когда начнет продавать беспилотные Cybercab

Технологии&Авто
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Cybercab – это двухместный электромобиль, не имеющий руля и традиционных органов управления.
Cybercab – это двухместный электромобиль, не имеющий руля и традиционных органов управления.
Компания Tesla планирует начать продавать автономные автомобили Cybercab ближе к концу 2026 года.
Как пишет TechCrunch, об этом заявил вице-президент компании по инженерии Ларс Морави во время конференции по итогам третьего квартала. В то же время, Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) расследует, отвечает ли автомобиль требованиям безопасности.

Что известно об автономном автомобиле Cybercab

Cybercab — это двухместный электромобиль, не имеющий руля и традиционных органов управления. Сейчас все изготовленные экземпляры предназначены для собственного парка роботакси Tesla. Впоследствии компания начнет поставлять автомобили сторонним клиентам, сначала в небольших количествах, постепенно наращивая объемы.
Гендиректор Tesla Илон Маск годами обещал создать большой парк недорогих роботакси. Первоначально компания планировала превращать обычные автомобили Tesla в беспилотные такси посредством обновлений программного обеспечения. Однако этот замысел до сих пор не реализовали в полной мере.

Когда Tesla планирует запустить полностью автономное управление

В настоящее время система Full Self-Driving (Supervised) автоматизирует многие задачи во время вождения, но водитель должен следить за дорогой и быть готовым перебрать управление. Маск заявил, что полностью автономную версию FSD без присмотра водителя планируют предоставить клиентам во втором квартале 2027 года.
Если оба плана будут реализованы вовремя, сторонние операторы смогут приобрести Cybercab и использовать их в качестве роботакси раньше, чем владельцы обычных Tesla получат доступ к полностью автономному управлению.
Маск также подчеркнул, что Cybercab предназначен прежде всего для предоставления транспортных услуг, а не для частного владения. Поэтому большинство таких автомобилей будет оставаться в собственности Tesla.
В то же время, запуск Cybercab может усложнить американское законодательство. Действующие федеральные стандарты безопасности требуют наличия тормозных педалей, зеркал и других элементов, которых может не быть в автономных автомобилях. Министерство транспорта США уже предложило ослабить эти требования для беспилотного транспорта.
NHTSA расследует, на основании каких технических данных Tesla подтвердила соответствие Cybercab стандартам. Результаты проверки могут повлиять на возможность законной эксплуатации автомобиля.
По материалам:
mezha.media
TeslaАвто
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