0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Где в Украине осенью больше всего покупают электроавто

Технологии&Авто
96
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Где в Украине осенью больше всего покупают электроавто
Где в Украине осенью больше всего покупают электроавто
По данным Укравтопрома, с января по сентябрь 2026 г. украинский автопарк пополнили 27 954 авто на электротяге (BEV).

Наибольшие показатели по регистрациям этих авто

Львовская область — 4269 ед. (94% б/у) ;
город Киев — 2689 ед. (61% б/у) ;
Киевская обл. — 2173 ед. (76% б/у) ;
Днепропетровская обл. — 1871ед. (79% б/у) ;
Волынская обл. — 1784 ед. (97% б/у).
Читайте также
В части новых авто лидерские позиции на этих рынках заняли:
  • BYD Sea Lion 06 EV — в Киеве, на Львовщине и Киевщине;
  • BYD Leopard 3 — в Днепропетровской обл. и на Волыни.
Бестселлеры в сегменте ввезенных из-за границы подержанных электромобилей:
  • TESLA Model Y — в Киеве, Киевской и Днепропетровской обл.;
  • TESLA Model 3 — во Львовской области;
  • NISSAN Leaf — на Волыни.
Читайте также
Напомним, спрос на электромобили в Украине сократился вдвое. В сентябре украинцы приобрели около 4,6 тыс. автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). По сравнению с сентябрем 2025 года спрос на электрокары уменьшился вдвое.
Большинство приобретенных в сентябре электромобилей были легковыми — 4 349 авто. Из них 448 были новыми, что на 80% меньше, чем годом ранее. Еще 3901 авто — подержанными (-42%).
Также мы писали, как продать автомобиль, если владелец за границей или служит. Продать автомобиль можно даже тогда, когда его владелец находится за границей, проходит военную службу или не может лично посетить сервисный центр МВД. В таких случаях можно оформить сделку дистанционно через «Дію» или поручить продажу уполномоченному представителю. В то же время, онлайн-переоформление доступно не для всех транспортных средств.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems