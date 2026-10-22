Где в Украине осенью больше всего покупают электроавто

Напомним, спрос на электромобили в Украине сократился вдвое. В сентябре украинцы приобрели около 4,6 тыс. автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). По сравнению с сентябрем 2025 года спрос на электрокары уменьшился вдвое.
Большинство приобретенных в сентябре электромобилей были легковыми — 4 349 авто. Из них 448 были новыми, что на 80% меньше, чем годом ранее. Еще 3901 авто — подержанными (-42%).
Также мы писали, как продать автомобиль, если владелец за границей или служит. Продать автомобиль можно даже тогда, когда его владелец находится за границей, проходит военную службу или не может лично посетить сервисный центр МВД. В таких случаях можно оформить сделку дистанционно через «Дію» или поручить продажу уполномоченному представителю. В то же время, онлайн-переоформление доступно не для всех транспортных средств.