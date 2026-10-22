Где в Украине осенью больше всего покупают электроавто

По данным Укравтопрома, с января по сентябрь 2026 г. украинский автопарк пополнили 27 954 авто на электротяге (BEV).

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Наибольшие показатели по регистрациям этих авто

Львовская область — 4269 ед. (94% б/у) ;

город Киев — 2689 ед. (61% б/у) ;

Киевская обл. — 2173 ед. (76% б/у) ;

Днепропетровская обл. — 1871ед. (79% б/у) ;

Волынская обл. — 1784 ед. (97% б/у).

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В части новых авто лидерские позиции на этих рынках заняли:

BYD Sea Lion 06 EV — в Киеве, на Львовщине и Киевщине;

BYD Leopard 3 — в Днепропетровской обл. и на Волыни.

Бестселлеры в сегменте ввезенных из-за границы подержанных электромобилей:

TESLA Model Y — в Киеве, Киевской и Днепропетровской обл.;

TESLA Model 3 — во Львовской области;

NISSAN Leaf — на Волыни.

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уменьшился вдвое. Напомним, спрос на электромобили в Украине сократился вдвое. В сентябре украинцы приобрели около 4,6 тыс. автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). По сравнению с сентябрем 2025 года спрос на электрокары

Большинство приобретенных в сентябре электромобилей были легковыми — 4 349 авто. Из них 448 были новыми, что на 80% меньше, чем годом ранее. Еще 3901 авто — подержанными (-42%).