Традиционные деньги исчезнут: Илон Маск спрогнозировал будущее экономики

В будущем деньги могут потерять привычное значение, люди перестанут работать, а экономическую ценность будут определять посредством физических показателей — энергии, мощности и массы. Такое будущее прогнозирует миллиардер Илон Маск, связывающий масштабные изменения с развитием искусственного интеллекта, робототехники и освоением космоса.

Об этом руководитель Tesla и SpaceX рассказал в подкасте The Builders во время разговора с писателем и биографом Уолтером Айзексоном.

Почему деньги могут потерять свое значение

По мнению Маска, развитие робототехники и освоение космоса способны коренным образом изменить мировую экономику. Технологии позволят производить настолько много товаров и услуг, что традиционные деньги постепенно потеряют свою нынешнюю роль.

Вместо обычных валют основой экономической системы могут стать физические ресурсы и энергия. Маск предполагает, что в будущем стоимость будут измеряться посредством фундаментальных физических показателей, в том числе мощности в ваттах и ​​массы в тоннах.

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«Я думаю, что валюту будут измерять через фундаментальные показатели физики», — заявил предприниматель.

Он также пояснил, что при масштабном росте экономики обеспечивать людей необходимыми товарами и услугами станет значительно проще.

«Если масштабы экономики будут на несколько порядков превышать земные, обеспечить людей практически любыми товарами и услугами станет очень простой задачей», — отметил Маск.

В то же время переход к такой системе потребовал бы новых принципов оценки ресурсов. Ведь энергия, мощность и масса характеризуют разные физические свойства и сами по себе не показывают, насколько ресурс редкий, полезный или востребованный.

Чем будут заниматься люди, если роботы будут выполнять всю работу

Маск также предположил, что развитие искусственного интеллекта и роботов может привести к ситуации, когда людям больше не придется работать.

По его мнению, человечество сможет приспособиться к новым условиям и находить удовольствие в других занятиях. В качестве примера предприниматель привел пенсионеров, которые могут быть удовлетворены жизнью, даже если больше не работают.

«Думаю, люди найдут способы быть счастливыми. Например, многие пенсионеры вполне довольны жизнью, хотя уже не работают. Но, думаю, в конце концов не останется ничего, что люди могли бы делать лучше искусственного интеллекта и роботов», — заявил Маск.

При таком сценарии автоматизация охватит все большее количество сфер деятельности. Машины смогут производить товары и предоставлять услуги с меньшим участием людей, что потенциально изменит привычные представления о труде, доходах и благосостоянии.

Однако конкретные сроки, когда такой сценарий может стать реальностью, Маск не назвал.

Сделают ли большие состояния людей более счастливыми

Предприниматель также высказался о связи между богатством и уровнем счастья. По его мнению, увеличение состояния не означает пропорционального роста удовольствия от жизни.

«Если ваше состояние возрастет с одного миллиарда до 10 миллиардов долларов, это не сделает вас в 10 раз счастливее. И вещей у вас не станет в 10 раз больше», — отметил миллиардер.

По словам Маска, владение огромным капиталом скорее ставит перед человеком другую задачу — эффективно распоряжаться накопленными ресурсами.

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Сам предприниматель также прогнозирует, что его личное состояние со временем будет сокращаться. Он предполагает, что из-за налогов следующим поколениям достанется лишь часть накопленного им богатства.

По оценке Bloomberg Billionaires Index на момент закрытия торгов в понедельник, состояние Маска составляло примерно $921 млрд. Основная часть его богатства связана с долями в Tesla и SpaceX. Сохранение этих активов он объясняет стремлением удерживать контроль над обеими компаниями.

Как роботы и ИИ могут помочь преодолеть госдолг США

Отдельно Маск заявил, что робототехника и искусственный интеллект могут стать единственным реалистическим способом решить проблему госдолга США.

К такому выводу он пришел после 130 дней работы в должности специального государственного служащего в администрации Дональда Трампа в 2025 году.

«Я пришел к выводу, что единственный способ решить проблему государственного долга — это ИИ и роботы», — сказал Маск Айзексону.

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Предприниматель также отверг сокращение государственных расходов как реалистичный путь преодоления этой проблемы. По его мнению, политическое сопротивление помешает Вашингтону снизить расходы настолько, чтобы устранить финансовый разрыв.

Вместо этого Маск рассчитывает на резкий рост производительности благодаря автоматизации. Если машины могут производить больше товаров и предоставлять больше услуг с привлечением меньшего количества работников, это увеличит объемы экономической деятельности.

В то же время повышение производительности само по себе не гарантирует сокращение государственного долга. Чтобы получить такой результат, правительству нужно будет привлечь достаточную часть дополнительных экономических доходов из налогов или других источников поступлений.