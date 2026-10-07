Илон Маск снова стал триллионером

На этом фоне банк Morgan Stanley назвал акции SpaceX недооцененными и установил целевую цену на уровне $300 за акцию — почти на 75% выше текущего уровня. Среди факторов потенциального роста называют развитие Starship, новые ИИ-продукты и будущие контракты.
Благодаря росту капитала Маск сохранил первое место среди самых богатых людей мира. По оценке Forbes он опережает Джеффа Безоса более чем на $600 млрд.
Как Маск во второй раз стал триллионером
Дополнительно на состояние Маска повлиял рост акций Tesla. Поставки электромобилей компании в третьем квартале оказались выше прогнозов аналитиков. 2 октября акции Tesla выросли примерно на 5%, а SpaceX — более чем на 7%.
Это уже не в первый раз, когда капитал Маска превышает $1 трлн. В июне, после IPO SpaceX, состояние бизнесмена Илона Маска превысило один триллион долларов, что сделало его первым человеком в истории, чей капитал достиг такой отметки. Однако впоследствии из-за падения котировок утратил этот статус.
Теперь его состояние снова превысило триллионную отметку.