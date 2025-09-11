0 800 307 555
Владельцы iPhone 14 и 15 получают год спутниковой связи

Технологии&Авто
Компания Apple предоставила владельцам iPhone 14 и 15 бесплатный доступ к спутниковым функциям еще на один год. Это третье продление срока действия программы Emergency SOS через спутник с iPhone 14.
«Бесплатный пробный период будет продлен для пользователей iPhone 14 и iPhone 15, активировавших свое устройство в стране, поддерживающей спутниковые функции Apple, до 12:00 по тихоокеанскому времени 9 сентября 2025 года», — говорится в тексте компании.
На странице поддержки Apple Армения, беларусь, материковый Китай, Гонконг, Макао, Кыргызстан, Казахстан и россия перечислены как страны, которые не поддерживаются.
Набор функций Apple для работы в сети начался в 2022 году с Emergency SOS через спутник. В iOS 18 он расширился и теперь включает «Сообщения через спутник», доступ к Find My и помощь на дороге. Эти функции работают благодаря партнерству с Globalstar.
Вы можете продемонстрировать функции на своем iPhone прямо сейчас. Чтобы протестировать экстренный вызов SOS, перейдите в Настройки > экстренный вызов SOS и прокрутите вниз до пункта «Попробовать демо» (внизу). Чтобы воспользоваться функцией передачи текстовых сообщений, перейдите в Настройки > Приложения > Сообщения и прокрутите вниз до пункта «Демо спутникового соединения».
По материалам:
expert.ua
