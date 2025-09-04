iPhone 17 Pro получит рекордную автономность и яркий дисплей Сегодня 23:23 — Фондовый рынок

iPhone 17 Pro получит рекордную автономность и яркий дисплей

Модели iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max получат существенные обновления, которые коснутся дисплеев, системы охлаждения и времени автономной работы. Об этом пишет инсайдер Instant Digital на китайской платформе Weibo.

В новых Pro-версиях ожидается еще более яркий экран, что сделает использование смартфонов более удобным даже под прямым солнечным светом. Для сравнения, в iPhone 16 Pro и 16 Pro Max стандартная максимальная яркость составляет 1000 нит, а пиковая кратковременная достигает 2000 нит. В моделях iPhone 17 Pro этот показатель, по предварительным данным, будет еще выше.

Еще одним важным усовершенствованием станет новая система теплоотвода. Она позволит избежать перегрева при длительной съемке видео в формате 4K с частотой 60 кадров в секунду или в процессе игры в ресурсоемкие игры. Это особенно актуально летом, когда смартфоны часто страдают от высоких температур.

Кроме этого, iPhone 17 Pro и Pro Max могут стать самыми выносливыми айфонами за всю историю Apple. Это объясняется как увеличением емкости аккумуляторов, так и общей оптимизацией энергопотребления. Говорят, что iPhone 17 Pro Max впервые получит батарею более чем на 5000 мАч.

Официальный дебют всей линейки iPhone 17 состоится во вторник, 9 сентября, на презентации Apple под названием Awe dropping.

