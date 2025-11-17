0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие компании чаще всего открывали украинцы в 2025 году — исследование YC. Market

Фондовый рынок
1
Какие компании чаще всего открывали украинцы в 2025 году — исследование YC. Market
Какие компании чаще всего открывали украинцы в 2025 году — исследование YC. Market
В третьем квартале 2025 года больше всего новых компаний зарегистрировали в Киеве. Высокую динамику также показала Львовская область. В пятерку лидеров вошли Днепропетровская, Киевская и Одесская области. Меньше всего новых регистраций зафиксировано в Донецкой, Херсонской, Черниговской, Черновицкой и Сумской областях.
Об этом свидетельствуют результаты исследования YC.Market.

В каких секторах регистрировали больше всего новых компаний

Активнее всего бизнес регистрировали в сфере оптовой торговли. В этом секторе в третьем квартале появилась 2971 новая компания. На втором месте оказалась ІТ-сфера, где зарегистрировали 2586 компаний. На третьем месте находятся операции с недвижимостью с 2214 новыми регистрациями.
Инфографика: YC. Market
Инфографика: YC. Market
В пятерку также вошли транспорт и логистика, где зарегистрировали 1943 компании, и строительство, где появилось 1885 новых бизнесов.
Далее следуют сельское хозяйство (1565 компаний), другие услуги (1131), розничная торговля (1089), пищевая промышленность (843) и машиностроение (725).
Инфографика: YC. Market
Инфографика: YC. Market

В каких секторах больше всего компаний прекратили работу

Больше всего прекращений деятельности также зафиксировано в оптовой торговле. В этом секторе закрылось 388 компаний.
На втором месте оказались сделки с недвижимостью, где прекратили работу 195 компаний. Сельское хозяйство завершило квартал со 191 прекращением деятельности. В топ-5 вошли строительные компании (144) и сектор других услуг (132).
Закрытия также происходили в розничной торговле (116 компаний), транспорте и логистике (103), медицинских учреждениях (99), пищевой промышленности (95) и телекоммуникациях (73).

Как изменилось секторальное распределение в 2025 году

По данным YC. Market, структура самых популярных секторов в третьем квартале почти полностью совпадает с тенденциями первого полугодия. Из десяти секторов, возглавлявших рейтинг в начале года, восемь остались в топ-10 и в третьем квартале.
Оптовая торговля сохранила лидерство и в первом полугодии и в третьем квартале. В тройке лидеров произошло изменение. ІТ-сфера поднялась с третьего места на второе, а сделки с недвижимостью переместились со второго на третье.
В стабильной десятке также осталось строительство, транспорт и логистика, сельское хозяйство, другие услуги и розничная торговля. Эти сектора показывали активность в течение всего года.
Два направления, которые были в топ-10 в начале года, но не попали в список в третьем квартале, это общественные организации и медицинские учреждения. Их место заняли пищевая промышленность и машиностроение.

Региональное распределение регистраций

В третьем квартале 2025 года больше всего новых компаний зарегистрировано в Киеве, где появилось 2805 бизнесов. Львовская область показала 660 регистраций. Днепропетровская область — 563 новые компании, Киевская область — 504, а Одесская область — 452.
Инфографика: YC. Market
Инфографика: YC. Market
Меньше всего новых бизнесов появилось в Донецкой области, где зарегистрировано 14 компаний. В Херсонской области зарегистрировали 15 компаний, в Черниговской области — 70, в Черновицкой — 88, а в Сумской — 92.

Гендерное распределение

По данным Всемирного банка по состоянию на 2023 год, гендерный разрыв в уровне занятости увеличился по сравнению с 2021 годом. Уровень занятости среди мужчин составил 63,1 процента, а среди женщин 48,7 процента. Полномасштабная война изменила структуру рынка труда, но не устранила дисбаланс. До вторжения только 7 процентов женщин работали в мануальных профессиях, в то время как значительная часть работала в сфере услуг или на профессиональных и управленческих должностях.
По данным YC. Market, в третьем квартале 2025 года женщины основали 2395 компаний, что составляет 31,5% от всех новых бизнесов. Мужчины основали 5189 компаний, что соответствует 68,5%.
Среди прекративших работу компаний 215 были основаны женщинами, что составляет 29,9%. Мужчины основали 504 компании, которые прекратили деятельность, это составляет 70,1%.
📢 Находите самые выгодные инвестиционные предложения в одном сервисе — на InvestMarket от «Минфин».
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Бизнес
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems