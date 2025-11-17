Какие компании чаще всего открывали украинцы в 2025 году — исследование YC. Market Сегодня 12:03 — Фондовый рынок

Какие компании чаще всего открывали украинцы в 2025 году — исследование YC. Market

В третьем квартале 2025 года больше всего новых компаний зарегистрировали в Киеве. Высокую динамику также показала Львовская область. В пятерку лидеров вошли Днепропетровская, Киевская и Одесская области. Меньше всего новых регистраций зафиксировано в Донецкой, Херсонской, Черниговской, Черновицкой и Сумской областях.

Об этом свидетельствуют результаты исследования YC.Market.

В каких секторах регистрировали больше всего новых компаний

Активнее всего бизнес регистрировали в сфере оптовой торговли. В этом секторе в третьем квартале появилась 2971 новая компания. На втором месте оказалась ІТ-сфера, где зарегистрировали 2586 компаний. На третьем месте находятся операции с недвижимостью с 2214 новыми регистрациями.

Инфографика: YC. Market

В пятерку также вошли транспорт и логистика, где зарегистрировали 1943 компании, и строительство, где появилось 1885 новых бизнесов.

Далее следуют сельское хозяйство (1565 компаний), другие услуги (1131), розничная торговля (1089), пищевая промышленность (843) и машиностроение (725).

Инфографика: YC. Market

В каких секторах больше всего компаний прекратили работу

Больше всего прекращений деятельности также зафиксировано в оптовой торговле. В этом секторе закрылось 388 компаний.

На втором месте оказались сделки с недвижимостью, где прекратили работу 195 компаний. Сельское хозяйство завершило квартал со 191 прекращением деятельности. В топ-5 вошли строительные компании (144) и сектор других услуг (132).

Закрытия также происходили в розничной торговле (116 компаний), транспорте и логистике (103), медицинских учреждениях (99), пищевой промышленности (95) и телекоммуникациях (73).

Как изменилось секторальное распределение в 2025 году

По данным YC. Market, структура самых популярных секторов в третьем квартале почти полностью совпадает с тенденциями первого полугодия. Из десяти секторов, возглавлявших рейтинг в начале года, восемь остались в топ-10 и в третьем квартале.

Оптовая торговля сохранила лидерство и в первом полугодии и в третьем квартале. В тройке лидеров произошло изменение. ІТ-сфера поднялась с третьего места на второе, а сделки с недвижимостью переместились со второго на третье.

В стабильной десятке также осталось строительство, транспорт и логистика, сельское хозяйство, другие услуги и розничная торговля. Эти сектора показывали активность в течение всего года.

Два направления, которые были в топ-10 в начале года, но не попали в список в третьем квартале, это общественные организации и медицинские учреждения. Их место заняли пищевая промышленность и машиностроение.

Региональное распределение регистраций

В третьем квартале 2025 года больше всего новых компаний зарегистрировано в Киеве, где появилось 2805 бизнесов. Львовская область показала 660 регистраций. Днепропетровская область — 563 новые компании, Киевская область — 504, а Одесская область — 452.

Инфографика: YC. Market

Меньше всего новых бизнесов появилось в Донецкой области, где зарегистрировано 14 компаний. В Херсонской области зарегистрировали 15 компаний, в Черниговской области — 70, в Черновицкой — 88, а в Сумской — 92.

Гендерное распределение

По данным Всемирного банка по состоянию на 2023 год, гендерный разрыв в уровне занятости увеличился по сравнению с 2021 годом. Уровень занятости среди мужчин составил 63,1 процента, а среди женщин 48,7 процента. Полномасштабная война изменила структуру рынка труда, но не устранила дисбаланс. До вторжения только 7 процентов женщин работали в мануальных профессиях, в то время как значительная часть работала в сфере услуг или на профессиональных и управленческих должностях.

По данным YC. Market, в третьем квартале 2025 года женщины основали 2395 компаний, что составляет 31,5% от всех новых бизнесов. Мужчины основали 5189 компаний, что соответствует 68,5%.

Среди прекративших работу компаний 215 были основаны женщинами, что составляет 29,9%. Мужчины основали 504 компании, которые прекратили деятельность, это составляет 70,1%.

📢 Находите самые выгодные инвестиционные предложения в одном сервисе — на InvestMarket от «Минфин»

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.