Японские автопроизводители недополучили почти $10 миллиардов из-за пошлин США

Семь крупнейших автопроизводителей Японии за период с апреля по сентябрь совокупно потеряли в прибыли 1,5 трлн иен (9,74 млрд долл. США) из-за американских тарифов.

Об этом сообщает Nikei Asia.

Отмечается, что совокупная чистая прибыль автомобильных компаний Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Toyota, Subaru и Suzuki за этот период составляет чуть менее 2,1 трлн иен (13,64 млрд долл.), что примерно на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Снижение фиксируется второй год подряд, но отмечается, что доходы могли значительно возрасти без влияния тарифов и обменного курса.

Американские тарифы в размере 27,5% на японские авто действовали почти в течение всего периода с апреля по сентябрь до того, как 16 сентября администрация президента США Дональда Трампа снизила их до 15%.

Укрепление курса иены привело к снижению совокупной операционной прибыли семи автопроизводителей на 700 млрд иен (4,5 млрд долл.). Nissan, Mazda и Mitsubishi сообщили о чистом убытке.

Отмечается, что только Toyota и Subaru увеличили объем продаж за этот период.

Toyota стала явным лидером благодаря продажам гибридных автомобилей. Даже несмотря на то, что 900 млрд иен (5,84 млрд долл.) ушло на тарифы, ее глобальные продажи выросли на 5% в год, достигнув нового максимума.

Mazda, у которой на рынок США приходится около 30% мировых продаж, потеряла из-за тарифов 97,1 млрд иен (630 млн долл.) только за апрель-сентябрь, что привело к первому чистому убытку компании за пять лет.

Subaru также понесла серьезные потери, поскольку 80% авто продает в США. Продажи выросли благодаря запуску новых моделей в течение этого периода, но 154,4 млрд иен (1 млрд долл.), которые ушли на тарифы, уничтожили любую прибыль компании.

Suzuki не продает четырехколесные транспортные средства в США, а это означает, что автотарифы незначительно повлияли на нее. Но компания готовится к потерям, связанным с чипами, во второй половине финансового года, пишет Nikei Asia.

