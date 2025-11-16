0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Японские автопроизводители недополучили почти $10 миллиардов из-за пошлин США

Фондовый рынок
9
Японские автопроизводители недополучили почти $10 миллиардов из-за пошлин США
Японские автопроизводители недополучили почти $10 миллиардов из-за пошлин США
Семь крупнейших автопроизводителей Японии за период с апреля по сентябрь совокупно потеряли в прибыли 1,5 трлн иен (9,74 млрд долл. США) из-за американских тарифов.
Об этом сообщает Nikei Asia.
Читайте также
Отмечается, что совокупная чистая прибыль автомобильных компаний Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Toyota, Subaru и Suzuki за этот период составляет чуть менее 2,1 трлн иен (13,64 млрд долл.), что примерно на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Снижение фиксируется второй год подряд, но отмечается, что доходы могли значительно возрасти без влияния тарифов и обменного курса.
Американские тарифы в размере 27,5% на японские авто действовали почти в течение всего периода с апреля по сентябрь до того, как 16 сентября администрация президента США Дональда Трампа снизила их до 15%.
Читайте также
Укрепление курса иены привело к снижению совокупной операционной прибыли семи автопроизводителей на 700 млрд иен (4,5 млрд долл.). Nissan, Mazda и Mitsubishi сообщили о чистом убытке.
Отмечается, что только Toyota и Subaru увеличили объем продаж за этот период.
Toyota стала явным лидером благодаря продажам гибридных автомобилей. Даже несмотря на то, что 900 млрд иен (5,84 млрд долл.) ушло на тарифы, ее глобальные продажи выросли на 5% в год, достигнув нового максимума.
Читайте также
Mazda, у которой на рынок США приходится около 30% мировых продаж, потеряла из-за тарифов 97,1 млрд иен (630 млн долл.) только за апрель-сентябрь, что привело к первому чистому убытку компании за пять лет.
Subaru также понесла серьезные потери, поскольку 80% авто продает в США. Продажи выросли благодаря запуску новых моделей в течение этого периода, но 154,4 млрд иен (1 млрд долл.), которые ушли на тарифы, уничтожили любую прибыль компании.
Suzuki не продает четырехколесные транспортные средства в США, а это означает, что автотарифы незначительно повлияли на нее. Но компания готовится к потерям, связанным с чипами, во второй половине финансового года, пишет Nikei Asia.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems