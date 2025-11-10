0 800 307 555
Трамп пообещал выплатить каждому американцу по 2 тысячи долларов с доходов от пошлин
Президент США Дональд Трамп заявил, что каждый американец, не имеющий высокого дохода, получит 2 тысячи долларов из доходов, полученных от введенных пошлин.
Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Дивиденды» от тарифов

Он подчеркнул, что средства на выплаты будут поступать из доходов от тарифов, введенных на импорт.
«Рекордные инвестиции в США, заводы и фабрики строятся повсюду. Каждому будет выплачен дивиденд по меньшей мере 2000 долларов на человека (не учитывая людей с высокими доходами!)», — написал президент.
Трамп также раскритиковал противников тарифной политики, заявив, что сейчас США являются «богатой и уважаемой страной в мире, с почти нулевой инфляцией и рекордными ценами на фондовом рынке».
По его словам, страна «получает триллионы долларов» и вскоре начнет сокращать государственный долг, достигший 37 триллионов долларов.

Что известно о пошлинах Трампа

2 апреля Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин от 10% и выше на импорт всех товаров в США. Кроме того, были установлены повышенные обратные тарифы против десятков стран с самым крупным торговым дефицитом с Соединенными Штатами.
9 апреля Трамп объявил 90-дневную паузу для взаимных тарифов со всеми государствами, кроме Китая.
1 августа он подписал новый указ, предусматривающий повышение пошлин на импорт в пределах от 10 до 41% для десятков стран, в частности для Европейского Союза.
Мировые корпорации сообщили о более $35 миллиардах долларов ущерба, причиненного американскими пошлинами.
Власти США планируют получать около $50 млрд в месяц в виде таможенных пошлин.
