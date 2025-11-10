В Украине планируют отменить КВЭДы Сегодня 13:01 — Личные финансы

В Украине планируют отменить КВЭДы

Государственная служба статистики Украины приняла новую редакцию Классификации видов экономической деятельности (NACE 2.1-UA), которая вступит в силу с 1 января 2027 года.

Об этом говорится в приказе Государственной службы статистики.

Организационно-методологическое руководство внедрения новой классификации возложено на Департамент статистической методологии.

Ведомство должно в течение 15 рабочих дней подготовить план мер по переходу на новую систему и обеспечить ее практическое применение.

Приказ будет обнародован на официальном сайте Госстата в течение трех рабочих дней после получения электронной версии.

Как пояснил налоговый консультант Михаил Смокович, это не полная отмена, а только переход на европейские стандарты.

«И у нас будет не классификатор КВЭД, а классификатор NACE 2.1-UA, который должен заработать уже с 1 января 2027 года. Европейский классификатор более современный и самих кодов в нем меньше, а в целом суть остается прежняя», — отметил Смокович.

Предполагается, что NACE 2.1-UA поможет:

гармонизировать украинскую статистику с европейскими стандартами;

адаптировать систему к NACE Rev. 2.1, действующую в странах Европейского Союза;

повысить точность экономических характеристик.

Новой системой будут пользоваться юридические лица и их филиалы, ФЛП на упрощенной и общей системе, представительства иностранных компаний.

Классификатор будет группировать субъекты хозяйствования по типу производства/услуг, технологическому процессу и ресурсам.

Читайте также Банки повысили лимиты микрокредитов для ФЛП (сумма)

Напомним, 10 ноября — последний день подачи декларации за девять месяцев для ФЛП 3-й группы. Как быстро подать декларацию в «Дії» — рассказываем здесь

Ранее Finance.ua писал , что с 1 января 2026 года обязанность установить платежные терминалы (POS-терминалы) будет распространяться и на торговцев в населенных пунктах с населением менее 5 000 человек. То есть требование касается фактически всех субъектов, которые продают товары или предоставляют услуги оффлайн.

📢 Подписывайтесь на рассылку Finance.ua о деньгах. Эта рассылка — важный помощник в разумном обращении с деньгами. Практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка — 1 раз в 2 недели все на вашей почте. 🎯 Присоединиться можно здесь.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.