В Украине планируют отменить КВЭДы
Государственная служба статистики Украины приняла новую редакцию Классификации видов экономической деятельности (NACE 2.1-UA), которая вступит в силу с 1 января 2027 года.
Об этом говорится в приказе Государственной службы статистики.
Организационно-методологическое руководство внедрения новой классификации возложено на Департамент статистической методологии.
Ведомство должно в течение 15 рабочих дней подготовить план мер по переходу на новую систему и обеспечить ее практическое применение.
Приказ будет обнародован на официальном сайте Госстата в течение трех рабочих дней после получения электронной версии.
Как пояснил налоговый консультант Михаил Смокович, это не полная отмена, а только переход на европейские стандарты.
«И у нас будет не классификатор КВЭД, а классификатор NACE 2.1-UA, который должен заработать уже с 1 января 2027 года. Европейский классификатор более современный и самих кодов в нем меньше, а в целом суть остается прежняя», — отметил Смокович.
Предполагается, что NACE 2.1-UA поможет:
- гармонизировать украинскую статистику с европейскими стандартами;
- адаптировать систему к NACE Rev. 2.1, действующую в странах Европейского Союза;
- повысить точность экономических характеристик.
Новой системой будут пользоваться юридические лица и их филиалы, ФЛП на упрощенной и общей системе, представительства иностранных компаний.
Классификатор будет группировать субъекты хозяйствования по типу производства/услуг, технологическому процессу и ресурсам.
Читайте также
Напомним, 10 ноября — последний день подачи декларации за девять месяцев для ФЛП 3-й группы. Как быстро подать декларацию в «Дії» — рассказываем здесь.
Ранее Finance.ua писал, что с 1 января 2026 года обязанность установить платежные терминалы (POS-терминалы) будет распространяться и на торговцев в населенных пунктах с населением менее 5 000 человек. То есть требование касается фактически всех субъектов, которые продают товары или предоставляют услуги оффлайн.
📢 Подписывайтесь на рассылку Finance.ua о деньгах. Эта рассылка — важный помощник в разумном обращении с деньгами. Практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка — 1 раз в 2 недели все на вашей почте. 🎯 Присоединиться можно здесь.
Поделиться новостью
Также по теме
Как работает медицина в ЕС и США: страхование, очереди и цены
Украинцы массово покупают электрокары перед возвратом НДС
Где найти работу в сфере гостеприимства и сервиса — подборка горячих вакансий
ТОП-5 желаемых направлений для инвестиций среди украинцев
В Украине планируют отменить КВЭДы
Как будет работать программа УЗ-3000 и когда ею можно воспользоваться: детали от руководителя «Укрзализныци»