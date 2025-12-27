Можно ли получить пенсионные выплаты по доверенности
В Украине пенсия может выплачиваться по доверенности, которая обязательно должна быть нотариально удостоверена.
Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Одесской области.
Доверенность должна содержать:
- информацию о месте и дате ее составления (подписания),
- сведения о доверителе и представителе (ФИО, место жительства представителя),
- объем полномочий представителя,
- срок действия доверенности.
В ПФУ подчеркивают, что доверенность без указания даты ее подписания и подписей считается недействительной.
«Независимо от срока действия доверенности, срок выплаты пенсии по ней не может превышать 12 месяцев», — говорится в сообщении.
Как получить пенсию по доверенности на почте и в банке
При получении пенсии по почте, доверенность нужно предъявить работнику отделение почтовой связи при получении пенсии.
После истечения 12 месяцев действия доверенности пенсионеру нужно лично обратиться в любой сервисный центр ПФУ и подать заявление о продлении выплаты пенсии по доверенности.
При получении пенсии через банковское учреждение порядок выплаты пенсии по доверенности несколько иной.
«Если суммы пенсии получают по доверенности более одного года, банк обязан уведомить об этом орган Пенсионного фонда, который начисляет соответствующие средства, не позднее 28 числа месяца, в котором возникли такие обстоятельства. А получатель пенсии должен лично подать новое заявление в орган Пенсионного фонда относительно продолжения выплаты пенсии по доверенности», — отмечают в ПФУ.
Если пенсионер не подает указанное заявление, выплату пенсии переводят в отделение почтовой связи.
