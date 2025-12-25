0 800 307 555
Сколько может продлиться сеанс видеоидентификации пенсионера — объясняет Пенсионный фонд

Личные финансы
43
Продолжительность сеанса видеоидентификации пенсионеров в среднем составляет около 20 минут. Обычно этого времени достаточно для подтверждения личности получателя выплат.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.
Во время сеанса работник фонда проверяет документы и задает пенсионеру вопросы, касающиеся его личных данных, трудовой деятельности и других сведений, необходимых для установления личности.
В случае необходимости продолжительность видеоидентификации может быть продлена.
В Пенсионном фонде подчеркивают, что во время видеоидентификации пенсионеров не запрашивают банковские реквизиты или какую-либо другую финансовую информацию.

Требуемые документы

Для прохождения видеоидентификации пенсионеру необходимо иметь паспорт гражданина Украины или ID карту. В ходе сеанса видеоконференции следует показать документ уполномоченному работнику Пенсионного фонда Украины и зачитать его реквизиты. Речь идет о серии, номере, дате выдачи паспорта и наименовании органа, который его выдал.
Пенсионер также должен быть готов назвать регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. Это не касается лиц, отказавшихся от его получения по религиозным убеждениям.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Пенсия
