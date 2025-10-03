0 800 307 555
Получателям соцпособий дали больше времени на физическую идентификацию

Личные финансы
Кабинет Министров принял постановление № 1219, которым продлил срок прохождения физической идентификации для получателей отдельных видов государственный пособий до 1 ноября 2025 года.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.
Речь идет о тех получателях соцпособий, которые до начала полномасштабного вторжения состояли на учете в органах соцзащиты на временно оккупированных территориях или в районах активных боевых действий. Если после 24 февраля 2022 года они не подавали заявление о продлении выплат на других территориях, им необходимо пройти идентификацию.
Обязанность касается, в частности, получателей таких видов государственной социальной помощи:
  • лицам, не имеющим права на пенсию;
  • лицам с инвалидностью;
  • лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

Как пройти идентификацию

Существует несколько способов подтверждения личности:
  1. Личное обращение в сервисный центр Пенсионного фонда с документами, подтверждающими личность и место жительства.
  2. Видеосвязь с представителем ПФУ.
  3. Авторизация через электронный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда с использованием «Дія.Підпис».
  4. Подтверждение дипучреждениями Украины за рубежом, если человек временно находится за пределами страны.
  5. Поступление в ПФУ информации о медицинской нетрудоспособности человека, который может явиться физически.

Читайте также: Как возобновить социальные выплаты, если вы не получали их длительное время

Напомним, ранее постановлениями правительства было определено, что идентификацию нужно провести до 1 октября 2025 года. Для этого получатели должны лично подать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Если процедуру не успеть пройти, пособие начислялось бы без его фактической выплаты. Это могло бы привести к проблемам финансовой поддержки социально уязвимых групп.
С 1 июля 2025 года в Украине изменилась сама система, по которой назначают и выплачивают социальное пособие. Раньше это делали органы социальной защиты, а теперь это осуществляет Пенсионный фонд Украины.
Главное новшество — полная цифровизация процесса. Ранее документы проходили сложную многоуровневую обработку в органах соцзащиты. Теперь решение принимает Пенсионный фонд напрямую через собственную ІТ-систему. Кроме того, расширена сеть точек доступа к социальным услугам — теперь обратиться за помощью можно не только в ЦПАУ или местные советы, но и в ближайший сервисный центр ПФУ.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Пенсия
