Более 7 миллионов украинских пенсионеров живут за чертой бедности. Из 10,5 миллионов пенсионеров большинство находится в затруднительном материальном положении.

Об этом в интервью «Украинскому радио» заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Проблемы солидарной системы

Нардеп считает ключевой проблемой то, что солидарная система пенсионного обеспечения не справедлива. По его мнению, индексация пенсий работает по правилам, утвержденным в 2018 году, и эти правила не отражают текущих экономических условий.

Гетманцев объяснил, что индексирование не касается фактической пенсии, получаемой человеком. Индексируется зарплатная база, которая использовалась раньше для ее расчета.

По словам депутата, в формуле индексации нет логической последовательности. Если бы индексировали ту зарплату, которую человек фактически получал, результат был бы другим. Индексируют же базовый показатель 2018 года.

Гетманцев отметил, что это создает парадоксальные ситуации. Если средняя зарплата, которая была основой для назначения пенсии выше индексированного базового показателя, пенсия не индексируется. В тех случаях, когда индексация происходит, повышение значительно отстает от реальной ситуации.

Дисбаланс в выплатах

По его оценкам, в 2025 году разница между реальной зарплатой и той, к которой применяют формулу, составляет 49%.

Он привел пример человека со стажем 35 лет. При реальной средней зарплате 2025 года пенсия должна была составлять 7000 гривен. Фактическая выплата в таком случае равняется 3119 гривен, что создает разницу в 55.4%.

«Это катастрофа, потому что на самом деле это означает, что человек не получает качество жизни то, которое он должен получать, даже, учитывая состояние наших публичных финансов, состояние нашего бюджета, даже, учитывая и войну. Но, выходит так, что мы имеем катастрофическую бездну. С одной стороны, мы обманываем людей формулой, такой не честной, при назначении им пенсии, а с другой — мы платим катастрофически высокие «спецпенсии», — заявляет Гетманцев.

Он обратил внимание на значительный разрыв между минимальной и максимальной пенсией. По его словам, максимальная пенсия превышает минимальную в 635 раз. Речь идет о так называемых спецпенсиях, в частности, прокурорских, правоохранительных и судейских. Шахтерские пенсии он к этой категории не относит.

«Такой пропасти, свидетельствующей, собственно, о разрыве в нашей стране между богатыми и бедными, нет ни в одной другой стране мира. Поэтому, безусловно, эти формулы нужно необходимо менять, их просто нужно сделать честными, и все, резерв для этого есть. И это, даже не детенизация, это простой Пенсионный фонд», — сказал нардеп.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Даниила Гетманцева писал , за второй квартал 2025 года средняя пенсия в Украине выросла на 69 грн, достигнув 6 410,2 грн. Однако даже после роста большинство пенсионеров находятся на грани бедности. По статистике, 56,2% пенсионеров получают пенсию менее 5 тыс. грн. В то время как средняя пенсия 5 из 6 пенсионеров была ниже фактического прожиточного минимума.

Средняя пенсия покрывает всего 92% реального прожиточного минимума, выталкивая большинство пенсионеров за черту бедности.

