«Нафтогаз» запустил мобильное приложение для населения
«Нафтогаз Украины» запустил мобильное приложение «Куб». Клиенты компании смогут быстрее решать вопросы, связанные с газоснабжением.
Об этом сообщила пресс-служба «Нафтогаза».

Возможности в приложении

Новый сервис позволяет передавать показания газового счетчика и оплачивать счета за потребленный газ и его доставку в одном месте.
Пользователи могут управлять несколькими лицевыми счетами в пределах одного профиля, а также отслеживать потребление газа через дашборд.
В приложении доступны советы по экономии и автоматические упоминания о передаче показаний и необходимости оплаты.
Загрузить новое приложение можно в App Store или Google Play.
Использование приложения не влияет на условия газоснабжения для клиентов Нафтогаза. Тариф на газ для украинских домохозяйств остается неизменным до 30.04.2026 г. и составляет 7,96 грн за кубометр.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на ГазПравда писал, что в декабре на рынке газа для населения произойдут изменения: станет на одного поставщика меньше, а цены обновятся. Хотя годовые тарифы остаются стабильными, месячные предложения на декабрь снизились. Цены на год остались без изменений, а месячные тарифы стали ниже:
  • стоимость газа в пределах годовых предложений колеблется от 7,96 до 9,99 грн. за кубометр;
  • декабрьская месячная цена — от 8,46 до 27,99 грн за куб.
По материалам:
Finance.ua
Нафтогаз
