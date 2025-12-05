«Нафтогаз» запустил мобильное приложение для населения Сегодня 17:50 — Личные финансы

«Нафтогаз» запустил мобильное приложение для населения, Фото: gas.ua

«Нафтогаз Украины» запустил мобильное приложение «Куб». Клиенты компании смогут быстрее решать вопросы, связанные с газоснабжением.

Об этом сообщила пресс-служба «Нафтогаза».

Возможности в приложении

Новый сервис позволяет передавать показания газового счетчика и оплачивать счета за потребленный газ и его доставку в одном месте.

Пользователи могут управлять несколькими лицевыми счетами в пределах одного профиля, а также отслеживать потребление газа через дашборд.

В приложении доступны советы по экономии и автоматические упоминания о передаче показаний и необходимости оплаты.

Использование приложения не влияет на условия газоснабжения для клиентов Нафтогаза. Тариф на газ для украинских домохозяйств остается неизменным до 30.04.2026 г. и составляет 7,96 грн за кубометр.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на ГазПравда писал , что в декабре на рынке газа для населения произойдут изменения: станет на одного поставщика меньше, а цены обновятся. Хотя годовые тарифы остаются стабильными, месячные предложения на декабрь снизились. Цены на год остались без изменений, а месячные тарифы стали ниже:

стоимость газа в пределах годовых предложений колеблется от 7,96 до 9,99 грн. за кубометр;

декабрьская месячная цена — от 8,46 до 27,99 грн за куб.

