Государственная налоговая служба по состоянию на ноябрь включила 7638 субъектов хозяйствования в Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства (так называемого «клуба белого бизнеса»). Список вырос на 489 субъектов хозяйствования, что составляет почти 7% по сравнению с августом текущего года.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Эти плательщики за январь по ноябрь 2025 года перечислили в сводный бюджет 252,5 млрд грн. Это 13% от общего размера налоговых поступлений.

Кто вошел в список

В перечне 7 073 юридических лица, среди которых:

4056 юридических лиц на общей системе налогообложения;

326 резидентов Дія Сити;

1 714 юридических лиц плательщиков единого налога ІІІ группы;

977 юридических лиц плательщиков единого налога IV группы.

Также в перечень включены 565 ФЛП, среди которых:

57 ФЛП на общей системе налогообложения;

508 ФЛП плательщиков единого налога ІІІ группы.

Сообщения для плательщиков

Всем субъектам хозяйствования, включенным в перечень, 1 декабря 2025 года направили информационные сообщения в электронный кабинет.

Плательщик, желающий отказаться от обнародования своих данных на веб-портале ГНС, может подать соответствующее уведомление в электронной форме.

Формы уведомлений об отказе:

J1325401 для юридических лиц;

F1325401 для физических лиц.

Преимущества для тех, кто попал в «клуб белого бизнеса»

Мораторий на некоторые виды документальных проверок.

Срок проведения камеральной и документальной проверок плательщика налога, указанных в п. 200.10 и 200.11 НКУ, составляет 5 и 10 рабочих дней соответственно. То есть срок уменьшился с 20 и 40 календарных дней, что является положительным для плательщиков НДС.

Индивидуальные налоговые консультации предоставляются налогоплательщику исключительно ГНС Украины в течение 15 календарных дней, следующих за днем ​​получения им обращения, без возможности продления срока его рассмотрения.

Закрепление за налогоплательщиком должностного лица территориального органа ГНС, ответственного за взаимодействие с налогоплательщиком (комплаенс-менеджера).

Получение налогоплательщиком по своему запросу в пятидневный срок сведений об имеющейся в органе ГНС налоговой информации, которая может свидетельствовать о налоговых рисках в деятельности такого налогоплательщика, а также консультаций по устранению таких рисков.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на данные Опендатабот писал , что количество компаний и ФЛП в Клубе белого бизнеса уменьшилось на 26% за последний квартал. По состоянию на сентябрь в обновленном списке было 6 619 компаний и 530 ФЛП. За квартал из перечня выбыли 3 227 компаний, а прибавилось только 940. Также количество предприятий с закрытыми данными уменьшилось с 33 до 24.

В среду, 2 декабря, Верховная Рада приняла Закон № 14097 об особенностях налогообложения банков в 2026 году. Закон содержит ряд других важных решений, касающихся налога на недвижимое имущество и совершенствования условий для честного бизнеса. Уточнены условия нахождения налогоплательщиков в этом перечне.

