0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Клуб белого бизнеса» увеличился почти на полтысячи предприятий — новый список ГНС

Личные финансы
1
«Клуб белого бизнеса» увеличился почти на полтысячи предприятий — новый список ГНС
«Клуб белого бизнеса» увеличился почти на полтысячи предприятий — новый список ГНС
Государственная налоговая служба по состоянию на ноябрь включила 7638 субъектов хозяйствования в Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства (так называемого «клуба белого бизнеса»). Список вырос на 489 субъектов хозяйствования, что составляет почти 7% по сравнению с августом текущего года.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Эти плательщики за январь по ноябрь 2025 года перечислили в сводный бюджет 252,5 млрд грн. Это 13% от общего размера налоговых поступлений.

Кто вошел в список

В перечне 7 073 юридических лица, среди которых:
  • 4056 юридических лиц на общей системе налогообложения;
  • 326 резидентов Дія Сити;
  • 1 714 юридических лиц плательщиков единого налога ІІІ группы;
  • 977 юридических лиц плательщиков единого налога IV группы.
Также в перечень включены 565 ФЛП, среди которых:
  • 57 ФЛП на общей системе налогообложения;
  • 508 ФЛП плательщиков единого налога ІІІ группы.

Сообщения для плательщиков

Всем субъектам хозяйствования, включенным в перечень, 1 декабря 2025 года направили информационные сообщения в электронный кабинет.
Плательщик, желающий отказаться от обнародования своих данных на веб-портале ГНС, может подать соответствующее уведомление в электронной форме.
Формы уведомлений об отказе:
  • J1325401 для юридических лиц;
  • F1325401 для физических лиц.

Преимущества для тех, кто попал в «клуб белого бизнеса»

  • Мораторий на некоторые виды документальных проверок.
  • Срок проведения камеральной и документальной проверок плательщика налога, указанных в п. 200.10 и 200.11 НКУ, составляет 5 и 10 рабочих дней соответственно. То есть срок уменьшился с 20 и 40 календарных дней, что является положительным для плательщиков НДС.
  • Индивидуальные налоговые консультации предоставляются налогоплательщику исключительно ГНС Украины в течение 15 календарных дней, следующих за днем ​​получения им обращения, без возможности продления срока его рассмотрения.
  • Закрепление за налогоплательщиком должностного лица территориального органа ГНС, ответственного за взаимодействие с налогоплательщиком (комплаенс-менеджера).
  • Получение налогоплательщиком по своему запросу в пятидневный срок сведений об имеющейся в органе ГНС налоговой информации, которая может свидетельствовать о налоговых рисках в деятельности такого налогоплательщика, а также консультаций по устранению таких рисков.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на данные Опендатабот писал, что количество компаний и ФЛП в Клубе белого бизнеса уменьшилось на 26% за последний квартал. По состоянию на сентябрь в обновленном списке было 6 619 компаний и 530 ФЛП. За квартал из перечня выбыли 3 227 компаний, а прибавилось только 940. Также количество предприятий с закрытыми данными уменьшилось с 33 до 24.
В среду, 2 декабря, Верховная Рада приняла Закон № 14097 об особенностях налогообложения банков в 2026 году. Закон содержит ряд других важных решений, касающихся налога на недвижимое имущество и совершенствования условий для честного бизнеса. Уточнены условия нахождения налогоплательщиков в этом перечне.
По материалам:
Finance.ua
Бизнес
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems