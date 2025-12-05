47% украинцев сократили расходы на базовые нужды — исследование
Во время войны украинцы стали внимательнее относиться к своим расходам. Многие сокращают потребление в основных категориях, однако в то же время стараются не отказывать себе в приятных мелочах, инвестициях в здоровье и опыт.
Об этом свидетельствует новое исследование «Потребительский прагматизм: как война изменила наше потребление», Gradus в партнерстве с Vogue Ukraine по результатам 600 онлайн-интервью украинцев с доходом выше среднего.
Основные выводы исследования
Опрос показал, что 88% опрошенных стремятся жить «здесь и сейчас».
85% позволяют себе радости и удовольствия для поддержания душевного равновесия. Активнее всего это проявляется в возрастной группе 25−34 года, тогда как 45−55 и 55+ больше склонны экономить.
Как изменились потребительские приоритеты
- 47% сократили затраты на базовые нужды.
- 82% избегают лишнего, но покупают вещи, доставляющие удовольствие.
- 77% пытаются покупать меньше, но лучшего качества.
- 76% инвестируют в здоровье.
- 59% готовы тратить на вещи, улучшающие эмоциональное состояние.
- 52% направляют средства на развитие и опыт (обучение, путешествия).
Важнейшей статьей расходов украинцы считают здоровье и медицинские услуги — 70%.
На что обращают внимание при выборе брендов
- 39% ставят на первое место качество и долговечность вещей.
- На последнем месте (11%) — престиж.
Среди критериев выбора fashion&beauty-товаров определяющими являются личный опыт и знания о бренде (52%), а также рекомендации друзей (33%). Соцсети брендов мотивируют к покупке 24% респондентов. Глобальные международные компании преобладают в предпочтениях нишевых и отечественных производителей.
Отношение к предметам роскоши
- 32% покупают их сдержанно.
- 22% считают это избыточностью, которая сейчас не ко времени.
- 18% вовсе не интересуются.
- 19% считают предметы роскоши частью нормальной жизни, что помогает не терять себя.
Гендерные различия в расходах
- 61% женщин и 47% мужчин не экономят на важных для себя вещах.
- Товары, улучшающие эмоциональное состояние, продолжают покупать 70% женщин и 50% мужчин.
Ранее мы сообщали, что украинцы все чаще ориентируются на стоимость товаров: 64% опрошенных потребителей выбирают более дешевые бренды, тогда как только 25% остаются верными привычным.
