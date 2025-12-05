0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

47% украинцев сократили расходы на базовые нужды — исследование

Личные финансы
48
47% украинцев сократили расходы на базовые нужды — исследование
47% украинцев сократили расходы на базовые нужды — исследование
Во время войны украинцы стали внимательнее относиться к своим расходам. Многие сокращают потребление в основных категориях, однако в то же время стараются не отказывать себе в приятных мелочах, инвестициях в здоровье и опыт.
Об этом свидетельствует новое исследование «Потребительский прагматизм: как война изменила наше потребление», Gradus в партнерстве с Vogue Ukraine по результатам 600 онлайн-интервью украинцев с доходом выше среднего.

Основные выводы исследования

Опрос показал, что 88% опрошенных стремятся жить «здесь и сейчас».
85% позволяют себе радости и удовольствия для поддержания душевного равновесия. Активнее всего это проявляется в возрастной группе 25−34 года, тогда как 45−55 и 55+ больше склонны экономить.

Как изменились потребительские приоритеты

  • 47% сократили затраты на базовые нужды.
  • 82% избегают лишнего, но покупают вещи, доставляющие удовольствие.
  • 77% пытаются покупать меньше, но лучшего качества.
  • 76% инвестируют в здоровье.
  • 59% готовы тратить на вещи, улучшающие эмоциональное состояние.
  • 52% направляют средства на развитие и опыт (обучение, путешествия).
47% украинцев сократили расходы на базовые нужды — исследование
Важнейшей статьей расходов украинцы считают здоровье и медицинские услуги — 70%.

На что обращают внимание при выборе брендов

  • 39% ставят на первое место качество и долговечность вещей.
  • На последнем месте (11%) — престиж.
Читайте также
Среди критериев выбора fashion&beauty-товаров определяющими являются личный опыт и знания о бренде (52%), а также рекомендации друзей (33%). Соцсети брендов мотивируют к покупке 24% респондентов. Глобальные международные компании преобладают в предпочтениях нишевых и отечественных производителей.

Отношение к предметам роскоши

  • 32% покупают их сдержанно.
  • 22% считают это избыточностью, которая сейчас не ко времени.
  • 18% вовсе не интересуются.
  • 19% считают предметы роскоши частью нормальной жизни, что помогает не терять себя.
47% украинцев сократили расходы на базовые нужды — исследование

Гендерные различия в расходах

  • 61% женщин и 47% мужчин не экономят на важных для себя вещах.
  • Товары, улучшающие эмоциональное состояние, продолжают покупать 70% женщин и 50% мужчин.
Ранее мы сообщали, что украинцы все чаще ориентируются на стоимость товаров: 64% опрошенных потребителей выбирают более дешевые бренды, тогда как только 25% остаются верными привычным.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems