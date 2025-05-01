Українцям важливіша ціна, а не бренд: тренди споживання у 2025 році (інфографіка) — Finance.ua
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Українцям важливіша ціна, а не бренд: тренди споживання у 2025 році (інфографіка)

Особисті фінанси
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Українцям важливіша ціна, а не бренд: тренди споживання у 2025 році (інфографіка)
Українцям важливіша ціна, а не бренд: тренди споживання у 2025 році (інфографіка)
На тлі економічних викликів українці дедалі частіше орієнтуються на вартість товарів. 64% опитаних споживачів обирають дешевші бренди, тоді як лише 25% залишаються вірними звичним.
Про це свідчать результати дослідження Gradus Research за квітень 2025 року.
Примітно, що водночас молодь — представники поколінь Z і Y — поступово демонструють готовність витрачати більше на преміальні продукти.
Українцям важливіша ціна, а не бренд: тренди споживання у 2025 році (інфографіка)
«Ми спостерігаємо глибоку переоцінку цінностей у всіх сферах життя: від щоденних витрат до великих мрій. Війна сформувала новий тип українця — гнучкого, уважного до себе й близьких, а також критичного до вибору», — коментує Євгенія Близнюк, соціологиня, засновниця та директорка дослідницької компанії Gradus Research.

Спонтанність повертається

Після тривалого періоду обережного планування споживачі знову відкривають для себе спонтанні покупки. У 2025 році частка тих, хто діє імпульсивно під час шопінгу, зросла до 21%, а серед молоді цей показник ще вищий.
Українцям важливіша ціна, а не бренд: тренди споживання у 2025 році (інфографіка)

Переорієнтація на базові потреби та емоційні ресурси

Структура витрат теж змінилася. Українці збільшили видатки на продукти харчування, ліки та комунальні послуги. Натомість найбільше економлять на розвагах та побутовій техніці. Водночас важливим емоційним ресурсом стали святкові моменти — дні народження, Великдень та інші сімейні події, які повертають відчуття нормальності.
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Високий рівень стресу, що триває вже понад чотири роки, змусив українців активніше інвестувати час у здоров’я. 52% опитаних відзначають, що догляд за собою вимагає більше зусиль, ніж раніше. Водночас 39% респондентів зізнається у відчутті емоційного вигорання.
Українцям важливіша ціна, а не бренд: тренди споживання у 2025 році (інфографіка)
Великі статки не народжуються у безпеці. Вони створюються у періоди нестабільності — там, де бачать можливості лише одиниці. Ті, хто діє тоді, коли інші вагаються, формують нову реальність. Конференція Invest Talk Summit — подія для тих, хто мислить ширше і бачить глибше. 24 травня, Київ. Офлайн/Онлайн
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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