Що купують і скільки витрачають українці на домашніх улюбленців (інфографіка) — Finance.ua

Що купують і скільки витрачають українці на домашніх улюбленців (інфографіка) Сьогодні 09:12 — Особисті фінанси

Що купують і скільки витрачають українці на домашніх улюбленців (інфографіка)

За даними Euromonitor 2024, в Україні 17,58 млн домашніх улюбленців, з них 66,5% — це коти (7,14 млн) та собаки (4,55). Популяція пернатих, рептилій та гризунів залишається стабільною з 2019 р. у межах 650−770 тис.

Для аналізу були використані власні дані MasterZoo за 2024 рік.

Серед улюбленців клієнтів MasterZoo — не лише котики, песики, рибки та гризуни. У базі клієнтів зустрічаються понад дві сотні білок і равликів, а ще їжаки та павуки, черепахи, креветки, змії, жаби і навіть крокодили.

Тераріумні улюбленці — рекордсмени за витратами: в середньому на рік петперент витрачає 14 600 грн.

Однак варто зазначити, що часто це може бути одна високовартісна покупка, наприклад, новий акваріум.

Найменші витрати петперентів на гризунів — до 8 700 грн на рік.

Попри те, що Україна — котяча країна, витрати на собак, у середньому, на 20% вищі. У першу чергу, це пояснюється тим, що меншого улюбленця утримувати простіше та дешевше, особливо в умовах міського життя. Крім того, на витрати впливають типи дозвілля песиків, потреба в одязі, амуніції тощо.

Водночас для котів купують на 30% більшу кількість товарів ніж для псів. Це зумовлено особливостями догляду, харчування та поведінки. Наприклад, для собак обирають здебільшого великі паковання корму, а для котів це можуть бути й паучі на один прийом їжі. Однак за кількістю придбаних іграшок все ж лідирують собаки.

Найпопулярніша та при цьому найдешевша іграшка в MasterZoo — пластиковий м’ячик з дзвіночком для котів від бренду «Природа». За рік було продано 8 400 одиниць, а його вартість всього 16 грн.

За минулий рік у MasterZоо придбали 60 700 одиниць одягу для хвостатих особистостей, в основному для собак, серед яких — футболки, светри, дощовики, костюми та сукні.

Гардероб чотирилапих поповнювався і взуттям — 3 223 пари чобітків та шкарпеток. Новим косметичним трендом для котиків та песиків стають парфуми — за рік у MasterZoo придбали майже 2 000 флаконів. Це й нові українські бренди, такі як Puramur, що вже користується популярністю серед грумерів. Догляд за зубами та ротовою порожниною також у фокусі уваги петперентів — для своїх улюбленців вони придбали 39 000 засобів.

Міста

Шопінг-рекордсмени — хвостаті особистості Києва та Запоріжжя, які заходили до зоомаркетів MasterZoo майже щодня та зробили понад 350 покупок за рік.

Найбільшу кількість товарів у кошику виявили у петперента з Кременчука — 861 штук, серед яких функціональні ласощі для кошенят, корм, вітаміни, іграшки, лежанка та ветпрепарат від паразитів.

Найдорожчою покупкою стало придбання всього необхідного для облаштування комфортного життя лускатого в місті Суми — акваріум, компресор та його складові, грунт тощо на понад 50 000 грн.

Найбюджетніша покупка у Києві — за 6 грн. — дві личинки зоофобаса, який використовується як корм для екзотичних улюбленців: ящірок, хамелеонів, геконів та павуків.

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