ПФ латает дыры «спецпенсий» за счет всех работающих украинцев — Гетманцев

Казна и Политика
89
На фоне видимой финансовой стабильности в пенсионной системе уже сейчас накапливаются риски, которые после войны могут привести к глубокому кризису.
Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
По словам Гетманцева, война парадоксально поспособствовала финансовой стабильности Пенсионного фонда Украины (ПФУ). За девять месяцев 2025 года его доходы выросли на 81 млрд грн и достигли 702,2 млрд грн.
Основной источник роста — единственный социальный взнос (ЕСВ), который увеличился до 461,4 млрд грн против 381 млрд в прошлом году.
«Парадоксально, но прямое финансовое влияние войны пока выглядит положительно для Пенсионного фонда. Причина проста: увеличение количества военнослужащих и введение дополнительных выплат для них значительно повысили объемы поступающих в бюджет Фонда ЕСВ», — отмечает Гетманцев, — «Пенсионный фонд Украины (ПФУ) отчитывается о стабилизации доходов и росте поступлений единого социального взноса (ЕСВ). Но за этими „успешными“ показателями скрывается ряд тревожных тенденций, которые могут больно ударить по пенсионерам в будущем».
В Украине пенсии получают 10,2 млн человек. Наибольшая доля пенсионеров получает менее 5 000 грн.
Пенсии почти не растут, а средства распределяются неравномерно.
Несмотря на рекордные поступления, средняя пенсия в Украине остается низкой — 6 436 грн. За последний квартал она увеличилась всего на 26 грн, а за год — на 9,9%, что фактически равняется уровню инфляции.
«В реальности это означает, что рост едва покрывает инфляцию, а покупательная способность пенсионеров остается почти неизменной», — говорит он.
Гетманцев обращает внимание, что рост расходов Пенсионного фонда на выплаты отстает от роста доходов: расходы увеличились на 77,3 млрд грн, тогда как поступления — на 81 млрд грн.
«Казалось бы, логично было бы направить дополнительные доходы на повышение пенсий. Однако ситуация оказалась более сложной. Если заглянуть в отчетность ПФУ внимательнее, можно увидеть интересную деталь: средства из государственного бюджета, которые направляются на „специальные“ пенсии (для судей, прокуроров, госслужащих и т. п.)», — подчеркнул он.
Проблема «спецпенсий» и скрытого перераспределения
По данным ПФУ, финансирование специальных пенсий — для судей, прокуроров, госслужащих — уменьшено почти на 27 млрд грн, со 186,2 до 159,1 млрд грн. В то же время количество их получателей не уменьшается. Это означает, что недостаток компенсируется средствами из ЕСВ, которые платят все украинцы.
«Получается, что за счет уплаченных всеми нами взносов государство фактически „латает дыры“ в бюджете для покрытия специальных сверхвысоких пенсий вместо того, чтобы обеспечивать справедливые выплаты обычным пенсионерам. Это подрывает саму сущность страховой системы и доверие граждан к ней», — заметил Гетманцев.
Будущий дефицит
По мнению главы финансового комитета, нынешняя стабильность Пенсионного фонда неустойчива. После войны, когда военнослужащие демобилизуются, а поступления ЕСВ сократятся, система может оказаться в глубоком дефиците.
Кроме того, после войны увеличится количество людей, имеющих право на досрочную пенсию, — ветеранов, военных, работников силовых структур. Это еще больше усилит нагрузку на Фонд, подчеркнул он.
Гетманцев отмечает, что Украине необходима комплексная пенсионная реформа, которая будет предусматривать:
  • изменения в правилах выхода на пенсию,
  • внедрение накопительной системы,
  • повышение прозрачности управления денежными средствами,
  • стимулирование легальной занятости.
По материалам:
Finance.ua
Пенсия
