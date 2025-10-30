ПФ латает дыры «спецпенсий» за счет всех работающих украинцев — Гетманцев Сегодня 15:12 — Казна и Политика

ПФ латает дыры «спецпенсий» за счет всех работающих украинцев — Гетманцев

На фоне видимой финансовой стабильности в пенсионной системе уже сейчас накапливаются риски, которые после войны могут привести к глубокому кризису.

Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По словам Гетманцева, война парадоксально поспособствовала финансовой стабильности Пенсионного фонда Украины (ПФУ). За девять месяцев 2025 года его доходы выросли на 81 млрд грн и достигли 702,2 млрд грн.

Основной источник роста — единственный социальный взнос (ЕСВ), который увеличился до 461,4 млрд грн против 381 млрд в прошлом году.

«Парадоксально, но прямое финансовое влияние войны пока выглядит положительно для Пенсионного фонда. Причина проста: увеличение количества военнослужащих и введение дополнительных выплат для них значительно повысили объемы поступающих в бюджет Фонда ЕСВ», — отмечает Гетманцев, — «Пенсионный фонд Украины (ПФУ) отчитывается о стабилизации доходов и росте поступлений единого социального взноса (ЕСВ). Но за этими „успешными“ показателями скрывается ряд тревожных тенденций, которые могут больно ударить по пенсионерам в будущем».

В Украине пенсии получают 10,2 млн человек. Наибольшая доля пенсионеров получает менее 5 000 грн.

Пенсии почти не растут, а средства распределяются неравномерно.

Несмотря на рекордные поступления, средняя пенсия в Украине остается низкой — 6 436 грн. За последний квартал она увеличилась всего на 26 грн, а за год — на 9,9%, что фактически равняется уровню инфляции.

«В реальности это означает, что рост едва покрывает инфляцию, а покупательная способность пенсионеров остается почти неизменной», — говорит он.

Гетманцев обращает внимание, что рост расходов Пенсионного фонда на выплаты отстает от роста доходов: расходы увеличились на 77,3 млрд грн, тогда как поступления — на 81 млрд грн.

«Казалось бы, логично было бы направить дополнительные доходы на повышение пенсий. Однако ситуация оказалась более сложной. Если заглянуть в отчетность ПФУ внимательнее, можно увидеть интересную деталь: средства из государственного бюджета, которые направляются на „специальные“ пенсии (для судей, прокуроров, госслужащих и т. п. )», — подчеркнул он.

Проблема «спецпенсий» и скрытого перераспределения

По данным ПФУ, финансирование специальных пенсий — для судей, прокуроров, госслужащих — уменьшено почти на 27 млрд грн, со 186,2 до 159,1 млрд грн. В то же время количество их получателей не уменьшается. Это означает, что недостаток компенсируется средствами из ЕСВ, которые платят все украинцы.

«Получается, что за счет уплаченных всеми нами взносов государство фактически „латает дыры“ в бюджете для покрытия специальных сверхвысоких пенсий вместо того, чтобы обеспечивать справедливые выплаты обычным пенсионерам. Это подрывает саму сущность страховой системы и доверие граждан к ней», — заметил Гетманцев.

Будущий дефицит

По мнению главы финансового комитета, нынешняя стабильность Пенсионного фонда неустойчива. После войны, когда военнослужащие демобилизуются, а поступления ЕСВ сократятся, система может оказаться в глубоком дефиците.

Кроме того, после войны увеличится количество людей, имеющих право на досрочную пенсию, — ветеранов, военных, работников силовых структур. Это еще больше усилит нагрузку на Фонд, подчеркнул он.

Гетманцев отмечает, что Украине необходима комплексная пенсионная реформа, которая будет предусматривать:

изменения в правилах выхода на пенсию,

внедрение накопительной системы,

повышение прозрачности управления денежными средствами,

стимулирование легальной занятости.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.