0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НДФЛ в этом году принес бюджету на 86 млрд грн больше, чем в прошлом

Казна и Политика
1
НДФЛ в этом году принес бюджету на 86 млрд грн больше, чем в прошлом
НДФЛ в этом году принес бюджету на 86 млрд грн больше, чем в прошлом
В течение января — ноября плательщики перечислили в бюджет 561,8 млрд грн налога на доходы физических лиц. По сравнению с соответствующим показателем в прошлом году это больше на 86,1 млрд грн, или +18,1%.
Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

Регионы-лидеры

Наибольшие поступления традиционно обеспечил Киев. В бюджет от столицы поступило 130,9 млрд. грн., что составляет почти четверть всех поступлений НДФЛ в Украине.
Среди регионов наибольшие суммы также перечислили:
  • Днепропетровская область — 55,8 млрд грн;
  • Львовская область — 37,7 млрд грн;
  • Киевская область — 33,7 млрд грн.
Увеличение поступлений НДФЛ свидетельствует о росте количества официально оформленных работников и более добросовестной уплате налогов работодателями. Это оказывает положительное влияние на наполнение местных бюджетов и развитие общин.

Налоговые льготы для волонтеров

Физические лица, осуществляющие волонтерскую деятельность, не платят налог на доходы физических лиц и военный сбор по отдельным видам доходов. Речь идет о средствах или стоимости имущества или услуг, которые некоммерческая организация предоставляет волонтеру для медицинского осмотра, вакцинации и других профилактических мероприятий при наличии договора о волонтерской деятельности.
Также не облагаются налогом документально подтвержденные расходы, связанные с предоставлением волонтерской помощи, которые возмещает неприбыльная организация в пределах перечня, определенного Законом Украины «О волонтерской деятельности».
По материалам:
Finance.ua
Налоги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems