НДФЛ в этом году принес бюджету на 86 млрд грн больше, чем в прошлом
В течение января — ноября плательщики перечислили в бюджет 561,8 млрд грн налога на доходы физических лиц. По сравнению с соответствующим показателем в прошлом году это больше на 86,1 млрд грн, или +18,1%.
Об этом сообщила Государственная налоговая служба.
Регионы-лидеры
Наибольшие поступления традиционно обеспечил Киев. В бюджет от столицы поступило 130,9 млрд. грн., что составляет почти четверть всех поступлений НДФЛ в Украине.
Среди регионов наибольшие суммы также перечислили:
- Днепропетровская область — 55,8 млрд грн;
- Львовская область — 37,7 млрд грн;
- Киевская область — 33,7 млрд грн.
Увеличение поступлений НДФЛ свидетельствует о росте количества официально оформленных работников и более добросовестной уплате налогов работодателями. Это оказывает положительное влияние на наполнение местных бюджетов и развитие общин.
Налоговые льготы для волонтеров
Физические лица, осуществляющие волонтерскую деятельность, не платят налог на доходы физических лиц и военный сбор по отдельным видам доходов. Речь идет о средствах или стоимости имущества или услуг, которые некоммерческая организация предоставляет волонтеру для медицинского осмотра, вакцинации и других профилактических мероприятий при наличии договора о волонтерской деятельности.
Также не облагаются налогом документально подтвержденные расходы, связанные с предоставлением волонтерской помощи, которые возмещает неприбыльная организация в пределах перечня, определенного Законом Украины «О волонтерской деятельности».
