Италия, Мальта и Болгария выступили против использования российских активов для кредита

Казна и Политика
Италия, Болгария и Мальта присоединились к призыву Бельгии найти другие варианты для предоставления репарационного кредита Украине, которые не предусматривают использования замороженных российских активов.
Четыре страны опубликовали совместное заявление по этому поводу, на которое ссылается Politico.
Страны призвали Еврокомиссию и Совет ЕС найти другие механизмы финансирования согласно международному праву, которые бы не несли существенных юридических и финансовых рисков.
В совместном заявлении четыре столицы подчеркнули, что они поддерживают бессрочную заморозку российских активов до конца войны и до полной компенсации ущерба Украине. Но использование этих средств должно проходить только при полном соответствии правовым нормам подчеркивают они.
Читайте также: Судьба замороженных активов рф: на что может рассчитывать Украина
Представители этих стран также призвали рассмотреть альтернативные варианты финансирования:
  • выпуск общего долга ЕС для поддержки Украины;
  • временные финансовые механизмы, не зависящие от активов россии;
  • другие виды поддержки, которые не порождают серьезных юридических рисков для ЕС.
Они подчеркнули, что не против помощи Украине, а выступают за защиту правовой и финансовой стабильности блока и против решений, которые имеют финансовые последствия на долгие годы.
Решение использовать активы россии в качестве залога или основы для кредита может привести к длительным судебным процессам, в частности со стороны москвы, что может поставить страны-гаранты в затруднительное положение.
Бельгия как страна, где хранится большинство активов в Euroclear, опасается, что ее финансовые учреждения или государство могут оказаться ответственными за выплаты в случае юридического выигрыша москвы.
Напомним, ЕС согласовал бессрочную заморозку примерно в 210 млрд евро российских активов. Это решение позволяет предотвратить их возврат россии в случае блокирования санкций странами по типу Венгрии или Словакии.
Сопротивление со стороны Бельгии и ее новых союзников — Италии, Болгарии и Мальты — может стать серьезным препятствием для быстрого согласования инициативы перед саммитом ЕС по вопросу о кредите, который должен состояться 18−19 декабря 2025 года.
