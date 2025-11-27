Euroclear предупредил ЕС о рисках использования замороженных активов россии
Бельгийский депозитарий Euroclear, где хранится большинство замороженных активов рф, заявил, что европейские правительства столкнутся с более высокими долговыми расходами, если ЕС использует замороженные российские активы для предоставления Украине кредитов на сумму 140 млрд евро.
Об этом говорится в письме генерального директора Euroclear Валери Урбен, передает Укринформ со ссылкой на Financial Times.
В своем письме президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен и президенту Совета ЕС Антониу Кошта Euroclear предупредил, что так называемый «репарационный кредит» может навредить привлекательности европейских финансовых рынков и инвестиционному климату в Европе «поскольку инвесторы, в частности суверенные фонды и центральные банки, будут воспринимать эту инициативу как конфискацию резервов центрального банка, что подрывает верховенство права».
Урбен добавила, что принуждение Euroclear инвестировать в «финансирование индивидуальных долговых инструментов с нулевой процентной ставкой» будет рассматриваться россией как конфискация, что приведет к соответствующим мерам и потенциальным юридическим проблемам, от которых Euroclear должна быть защищена.
Она отметила, что схема «репарационного займа» должна включать гарантии для Euroclear «пока существуют юридические риски».
Справка Finance.ua:
- премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что его страна настаивает на принятии юридической основы и общей ответственности за использование российских замороженных активов в пользу Украины, которой пока не видит;
- ЕС работает над инициативой по разблокированию 185 миллиардов евро замороженных активов российского Центрального банка, находящихся на территории ЕС.
