0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Euroclear подаст в суд на ЕК, если конфискует замороженные активы рф в пользу Украины

Казна и Политика
22
Euroclear подаст в суд на ЕК, если конфискует замороженные активы рф в пользу Украины
Euroclear подаст в суд на ЕК, если конфискует замороженные активы рф в пользу Украины
Финансовый депозитарий Euroclear планирует судиться с Европейской комиссией, если та решит принудительно изъять размещенные в учреждении активы центрального банка россии в пользу Украины.
Об этом гендиректор Euroclear Валерия Урбен сообщила в интервью Le Monde, сообщает Deutsche Welle.
Читайте также
Урбен считает, что любые действия, «хотя бы отдаленно напоминающие конфискацию» активов рф, будут незаконными. Она также отметила риск возможного судебного преследования со стороны рф, поскольку изъятие средств противоречит международному праву.
По словам Урбена, если ЕС примет решение, похожее на конфискацию, и совет директоров Euroclear решит, что это негативно влияет на деятельность организации, то будет ответ «через суд».

Ситуация с замороженными активами рф в ЕС

В Euroclear заморожены активы рф на сумму 193 млрд евро, из которых 180 млрд евро принадлежат Центробанку россии. Частично эти средства уже используются для поддержки Украины: ЕС передает Киеву начисленные проценты по активам. За первые шесть месяцев 2025 года Украине было передано 10,1 млрд евро.
Читайте также
Европейские лидеры предлагают предоставить Украине беспроцентные кредиты на 140 млрд евро, обеспеченные замороженными активами, при этом рф сможет вернуть средства только после выплаты репараций Украине.
россия категорически против использования замороженных активов и доходов от них другими странами. В настоящее время против Euroclear подано более 100 судебных исков. По данным источников, близких к депозитарию, рф уже конфисковала 33 млрд евро активов клиентов Euroclear, находящихся в центральном депозитарии москвы.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems