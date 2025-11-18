Euroclear подаст в суд на ЕК, если конфискует замороженные активы рф в пользу Украины Сегодня 07:14 — Казна и Политика

Euroclear подаст в суд на ЕК, если конфискует замороженные активы рф в пользу Украины

Финансовый депозитарий Euroclear планирует судиться с Европейской комиссией, если та решит принудительно изъять размещенные в учреждении активы центрального банка россии в пользу Украины.

Об этом гендиректор Euroclear Валерия Урбен сообщила в интервью Le Monde, сообщает Deutsche Welle.

Читайте также ЕС ищет решение проблемы репарационного кредита

Урбен считает, что любые действия, «хотя бы отдаленно напоминающие конфискацию» активов рф, будут незаконными. Она также отметила риск возможного судебного преследования со стороны рф, поскольку изъятие средств противоречит международному праву.

По словам Урбена, если ЕС примет решение, похожее на конфискацию, и совет директоров Euroclear решит, что это негативно влияет на деятельность организации, то будет ответ «через суд».

Ситуация с замороженными активами рф в ЕС

В Euroclear заморожены активы рф на сумму 193 млрд евро, из которых 180 млрд евро принадлежат Центробанку россии. Частично эти средства уже используются для поддержки Украины: ЕС передает Киеву начисленные проценты по активам. За первые шесть месяцев 2025 года Украине было передано 10,1 млрд евро.

Европейские лидеры предлагают предоставить Украине беспроцентные кредиты на 140 млрд евро, обеспеченные замороженными активами, при этом рф сможет вернуть средства только после выплаты репараций Украине.

россия категорически против использования замороженных активов и доходов от них другими странами. В настоящее время против Euroclear подано более 100 судебных исков. По данным источников, близких к депозитарию, рф уже конфисковала 33 млрд евро активов клиентов Euroclear, находящихся в центральном депозитарии москвы.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.