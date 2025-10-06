Украина хочет сама решать, куда тратить 140 млрд евро «репарационного» кредита ЕС Сегодня 11:33

Замминистра финансов Украины заявил, что Киев должен сам решать, как использовать запланированный европейский кредит, который будет профинансирован за счет замороженных российских активов.

«Украина должна иметь возможность использовать средства, полученные от замороженных активов Центрального банка россии, для покрытия дефицита бюджета, а не только для закупки оружия», — отметил замминистра финансов Украины Александр Кава в интервью Financial Times

ЕС обсуждает идею предоставления Украине «репарационного кредита» в размере 140 миллиардов евро, сформированного за счет денежных остатков российских государственных активов, замороженных западными санкциями.

Пока единого мнения нет — в основном из-за позиции Бельгии, которая выступает против плана. Вопрос будет снова рассмотрен на встрече министров финансов в Люксембурге в конце недели.

«Среди европейских стран дискуссии еще продолжаются… но позиция нашей страны состоит в том, что мы должны получить эти средства, поступающие от замороженных российских активов», — сказал Кава.

Российские активы находятся на хранении в системе Euroclear, бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг. Бельгия потребовала, чтобы другие страны ЕС разделили потенциальные риски российской ответной реакции, предоставив финансовые гарантии на всю сумму и обязавшись нести юридическую ответственность совместно.

Если Бельгия все же согласится, одним из ключевых вопросов станет: на что именно Украина сможет потратить эти деньги, пишет СМИ. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что денежные средства следует использовать исключительно для закупки оружия. Франция также настаивает, чтобы это оружие покупалось у европейских производителей. В том же духе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «часть этого кредита» должна пойти на «закупки в Европе и с Европой».

Однако Украина считает, что Киев сам должен определять, как тратить средства. «Нам нужна комбинация направлений. Нам необходимо покрывать дефицит бюджета, а не только финансировать расходы на безопасность и оборону. Это также социальные обязательства украинского правительства перед гражданами — такие как пенсии и зарплаты работникам бюджетной сферы», — пояснил замминистра финансов.

Кроме того, средства должны уходить и на восстановление. В частности, возвращение нормальных условий жизни для граждан на освобожденных территориях.

По оценкам, Украина сталкивается с дефицитом финансирования в 23 миллиарда долларов на следующий год. Страна уже запросила новую программу МВФ, кроме запланированного «репарационного» кредита от ЕС.

