Женщины занимают почти треть мест в наблюдательных советах украинских компаний — исследование

Женщины занимают 31% мест в набсоветах украинских компаний
В 2026 году 81% наблюдательных советов имеют по меньшей мере одну женщину в своем составе, в то время как в 2025 году этот показатель составил 87%. Доля мест, занимаемых женщинами, остается неизменной — 31%, что соответствует уровню предыдущего года.
Об этом свидетельствуют результаты исследования ГО Women on Boards Ukraine и Deloitte Ukraine о гендерном разнообразии и инклюзивности в наблюдательных советах украинских компаний и учреждений.
Гендерное разнообразие в наблюдательных советах 2026
За последний год 20% компаний сообщили о росте количества женщин в составе наблюдательных советов, в то время как 72% не зафиксировали изменений, а 9% даже отметили снижение представленности.

Стереотипы остаются барьером

Несмотря на высокий уровень признания компетентности женщин в корпоративном управлении, гендерные стереотипы по-прежнему влияют на карьерные возможности.
С одной стороны, 100% опрошенных соглашаются, что женщины — столь же эффективные лидеры, как мужчины, а 98% считают, что гендерное разнообразие повышает эффективность наблюдательных советов.
С другой стороны, стереотипные представления о женщине в бизнесе остаются распространенными.
В частности, 42% женщин и 22% мужчин считают, что роль члена наблюдательного совета в украинском обществе по-прежнему воспринимается как «традиционно мужская».
Женщины также гораздо чаще ощущают необходимость доказывать свою профессиональную компетентность. 68% женщин убеждены, что вынуждены делать это чаще, в то время как среди мужчин такого мнения придерживаются только 22%.
Гендерные стереотипы
Кроме того, 45% женщин считают, что ошибки женщин-лидеров оцениваются строже, тогда как среди мужчин так считают только 4%.
Также 90% опрошенных женщин заявили, что сталкивались с проявлениями дискриминации. В частности, 55% женщин сталкивались с разрывом в оплате труда, 39% - со словесными образами, 32% - с социальной сегрегацией.
Выявленные формы дискриминации
Достаточно ли компании делают для противодействия дискриминации

Несмотря на рост внимания к теме разнообразия, большинство компаний пока не внедрили системные механизмы для этого.
Только 33% опрошенных компаний имеют формализованную политику Diversity, Equity&Inclusion (DEI). Среди тех, кто ее ввел, 94% считают принципы DEI неотъемлемой частью корпоративной культуры.
В то же время инструменты измерения прогресса остаются редкими:
  • всего 7% компаний регулярно измеряют гендерный баланс,
  • 9% интегрируют вопросы DEI в процесс реализации стратегии,
  • всего 6% имеют требование относительно минимальной доли женщин в наблюдательных советах.
