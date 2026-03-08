Женщины возглавили более трети новых компаний в Украине в 2025 году
В 2025 году женщины возглавили 12,7 тысяч новых компаний. Сейчас на женщин-директоров приходится 34% от общего количества новых компаний. Это почти столько же, сколько до начала полномасштабной войны.
Об этом свидетельствует исследование «Опендатабот».
В каких регионах больше всего директоров-женщин
Больше всего компаний, возглавляющих женщинами, традиционно регистрируют в Киеве — 4 233 бизнеса. Далее следуют Днепропетровщина (1071), Львовщина (953), Киевщина (859) и Одесщина (851).
Высоки показатели в Черниговской (38%), Запорожской (37%), Кировоградской (37%) и Закарпатской (36%) областях.
Если оценивать часть женщин среди руководителей новых компаний, первое место занимает Николаевская область, где женщины возглавляют 42% новых бизнесов.
Высокие показатели также в:
- Черниговской области — 38%;
- Запорожской — 37%;
- Кировоградской — 37%;
- Закарпатской — 36%.
Наименьшая доля женщин-директорок во Львовской (30%), Ивано-Франковской (30%), Хмельницкой (32%), Житомирской и Ровенской областях (по 33%).
Несмотря на это, количество новых компаний под руководством женщин значительно возросло за год на Ивано-Франковщине (+27%), Николаевщине (+24%) и Волыни (+20%).
Сферы деятельности компаний, возглавляющих женщин
Больше новых компаний с директорами работает в сфере оптовой торговли — 5 429 бизнесов (15% от всех вновь созданных). Далее — общественные организации, недвижимость, ИТ и строительство зданий.
В то же время самый большой гендерный дисбаланс в новых турагентствах: хотя новых бизнесов в этой сфере открылось не так много, там доля директора достигла 61%.
По части руководителей женщины также превалируют в сферах творчества и искусства, трудоустройства, HoReCa и в государственном управлении и обороне.
В то же время, есть отрасли, где женщины до сих пор представлены минимально. Среди новых охранных компаний всего 7% возглавляют женщины. Низкая доля также в финансовых услугах и страховании, металлургии, телекоммуникациях и строительстве инженерных сооружений.
В то же время именно в некоторых традиционно «мужских» областях наблюдается быстрый рост количества директоров-женщин.
Увеличилось количество женщин-директоров в:
- производстве компьютеров — +76%;
- ИТ — +72%;
- производстве машин — +44%.
В целом среди почти 1,5 млн компаний, зарегистрированных в Украине, женщины возглавляют 32% из них — 455 298 компаний.
