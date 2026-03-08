Женщины возглавили более трети новых компаний в Украине в 2025 году Сегодня 14:16

Более трети новых компаний возглавили женщины в Украине в 2025 году, Фото: freepik

В 2025 году женщины возглавили 12,7 тысяч новых компаний. Сейчас на женщин-директоров приходится 34% от общего количества новых компаний. Это почти столько же, сколько до начала полномасштабной войны.

Об этом свидетельствует исследование «Опендатабот».

Количество новых компаний, возглавляющих женщинами, Инфографика: Опендатабот

В каких регионах больше всего директоров-женщин

Больше всего компаний, возглавляющих женщинами, традиционно регистрируют в Киеве — 4 233 бизнеса. Далее следуют Днепропетровщина (1071), Львовщина (953), Киевщина (859) и Одесщина (851).

Высоки показатели в Черниговской (38%), Запорожской (37%), Кировоградской (37%) и Закарпатской (36%) областях.

Если оценивать часть женщин среди руководителей новых компаний, первое место занимает Николаевская область, где женщины возглавляют 42% новых бизнесов.

Высокие показатели также в:

Черниговской области — 38%;

Запорожской — 37%;

Кировоградской — 37%;

Закарпатской — 36%.

Где больше женщин-директорок, Інфографіка: Опендатабот

Наименьшая доля женщин-директорок во Львовской (30%), Ивано-Франковской (30%), Хмельницкой (32%), Житомирской и Ровенской областях (по 33%).

Несмотря на это, количество новых компаний под руководством женщин значительно возросло за год на Ивано-Франковщине (+27%), Николаевщине (+24%) и Волыни (+20%).

Сферы деятельности компаний, возглавляющих женщин

Больше новых компаний с директорами работает в сфере оптовой торговли — 5 429 бизнесов (15% от всех вновь созданных). Далее — общественные организации, недвижимость, ИТ и строительство зданий.

В то же время самый большой гендерный дисбаланс в новых турагентствах: хотя новых бизнесов в этой сфере открылось не так много, там доля директора достигла 61%.

По части руководителей женщины также превалируют в сферах творчества и искусства, трудоустройства, HoReCa и в государственном управлении и обороне.

Сферы деятельности компаний, возглавляющих женщинами, Інфографіка: Опендатабот

В то же время, есть отрасли, где женщины до сих пор представлены минимально. Среди новых охранных компаний всего 7% возглавляют женщины. Низкая доля также в финансовых услугах и страховании, металлургии, телекоммуникациях и строительстве инженерных сооружений.

В то же время именно в некоторых традиционно «мужских» областях наблюдается быстрый рост количества директоров-женщин.

Увеличилось количество женщин-директоров в:

производстве компьютеров — +76%;

ИТ — +72%;

производстве машин — +44%.

В целом среди почти 1,5 млн компаний, зарегистрированных в Украине, женщины возглавляют 32% из них — 455 298 компаний.

