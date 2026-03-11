Президент призвал партнеров в ЕС не молчать о задержании украинских инкассаторов и изъятии наличных денег Сегодня 11:46

Зеленский призвал партнеров не молчать о задержании украинских инкассаторов и изъятии наличных денег. Киев считает действия венгерских силовиков неправомерными.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских партнеров четко реагировать на ситуацию с задержанием украинских инкассаторов в Венгрии и не умалчивать о действиях венгерских спецслужб. Об этом глава государства заявил журналистам.

Подробности

По словам Зеленского, украинская сторона уже обсуждала ситуацию с партнерами, и Киев ожидает более открытой позиции от европейских стран.

«Я вчера говорил со многими нашими партнерами об этой ситуации. И еще раз повторяю вам официально, публично то, что говорил многим нашим друзьям: от Европы сегодня нужно одно — не молчать», — заявил Президент.

Он подчеркнул, что Украина рассчитывает на поддержку партнеров в этом вопросе и на принципиальную позицию по поводу подобных действий.

Глава государства подчеркнул, что Киев продолжает коммуникацию с международными партнерами и ожидает реакции на инцидент, связанный с задержанием украинских инкассаторов и изъятием наличных, перевозимых из Австрии в Украину.

Украинские власти ранее заявляли, что транспортировка валютных ценностей осуществлялась с соблюдением международного права и таможенных правил Европейского Союза, а действия венгерских правоохранителей называют неправомерными.

Что известно о деле

В ночь на 6 марта Ощадбанк заявил о похищении в Венгрии своих сотрудников, а также двух автомобилей инкассаторской службы и ценностей.

«Груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими Европейскими таможенными процедурами. Объем ценностей, находившихся в угнанных автомобилях, составил 40 млн долл. США, 35 млн евро, 9 кг золота.

«Ощадбанк» требует немедленного освобождения своих сотрудников и имущества и возвращения их в Украину", — заявили в финучреждении.

Министр строительства и транспорта Венгрии фактически заявил, что рейд на денежную партию в Украину был неслучайным. Об этом заявил венгерский министр строительства и транспорта Янош Лазар, сообщает Об этом заявил венгерский министр строительства и транспорта Янош Лазар, сообщает Telex

По его словам, этот шаг был сделан из-за блокировки нефтепровода, и что они не вернут украинцам изъятое золото, доллары и евро, пока не возобновится поток нефти.

