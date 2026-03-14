За два года продолжительность поездки на автобусе в Европу сократилась на шесть часов

Загранпаспорт Украины

За два года время путешествия на автобусе из Украины в Европу сократилось на шесть часов.

Об этом говорится в исследовании Министерства развития общин и территорий.

В 2025 году в среднем такое путешествие занимало 24 часа 25 минут, из которых более четырех часов приходилось на пересечение границы. В 2023 году поездка длилась около 31 часа, из них семь часов уходило на пересечение границы.

Сейчас все процедуры на границе длятся примерно два часа, а остальное время занимает ожидание в очереди.

Самые популярные направления поездки на автобусе за границу — Польша, Молдова, Германия, Инфографика: Минразвития

Наиболее популярными направлениями в течение двух лет остаются Польша (34% всех поездок), Молдова и Германия (по 12%). В общей сложности 54% поездок приходится на соседние страны.

Чаще всего пассажиры покупают билеты онлайн (53%), а оплачивают наличными в автобусе — 20%.

Также за эти годы увеличилось количество людей, довольных поездками — с 67% до 82%. В то же время по меньшей мере 11% пассажиров жалуются на некомфортные условия в автобусе, непредвиденные пересадки, изменение маршрута, низкую квалификацию водителей или техническую неисправность автобусов.

Продолжительность поездки на автобусе за границу, Инфографика: Минразвития

В 2025 году пассажиропоток за границу автобусами в обе стороны составил около 8,5 миллиона человек.

Исследование проходило по всей территории Украины. В нем приняли участие 542 респондента, которые с июня 2025 года путешествовали на автобусе из Украины за границу.

The Village Україна По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.