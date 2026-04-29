День финансов: МВФ и налог на посылки, новые правила индексации зарплаты, удаленные вакансии Сегодня 17:42

Среда, 29 апреля. Кабмин готовит новые правила индексации заработной платы В то же время, Украине необходимо утвердить налог на посылки, чтобы сохранить финансирование от МВФ.

Налог на посылки и МВФ

Украина должна ввести налог на добавленную стоимость (НДС) на международные посылки до 150 евро для сохранения своего финансирования на 8,1 млрд. долларов от Международного валютного фонда. Очередной пересмотр программы запланирован на июнь.

В то же время ЕС планирует привязать предоставление Украине €90 млрд к непопулярным налоговым реформам.

Украина согласовала условия экспорта вооружения на уровне государственных институций.

Компании с венгерскими владельцами в Украине

По данным Единого государственного реестра, в Украине сейчас работают 246 компаний с венгерскими бенефициарами, подавших финансовую отчетность. Из них 34 компании, или каждая седьмая, имеют годовой доход более 100 млн. грн.

Новые правила индексации заработной платы

Правительство в текущем году планирует обновить механизм индексации заработной платы. Кабинет Министров доработал проект постановления, уточняющий перечень подлежащих пересмотру выплат, а также предусматривает новые подходы к расчету сумм.

Мобилизация мужчин 50+

Для мужчин после 50 лет действуют некоторые особенности прохождения службы и учета. Разбираемся, Военное положение в Украине продлено до 2 августа 2026 года, а значит, в мае остаются в силе правила мобилизации.Для мужчин после 50 лет действуют некоторые особенности прохождения службы и учета. Разбираемся, как проходит призыв после 50-ти и мобилизация 55+ в Украине и в каких случаях возможно освобождение.

ПриватБанк отчитался о работе

В первом квартале 2026 года прибыль ПриватБанка до налогообложения составила 25,9 млрд грн, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Чистая прибыль в первом квартале достигла 12,8 млрд грн.

В BankID возобновляются тарифы на услуги

Возобновление тарифов проводится с целью обеспечения возможностей для эффективного развития системы и возмещения расходов на ее сопровождение.

Кстати, количество краж с карт подскочило на 20%.

Удаленные вакансии

В 2025 году искатели работы откликнулись на вакансии более 16,5 млн раз, и почти каждый третий отклик пришелся именно на удаленный формат.

