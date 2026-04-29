Україна погодила умови експорту озброєння на рівні державних інституцій — Зеленський Сьогодні 13:26

Баражуючий дрон «Булава». Фото: UAC

Україна погодила всі деталі щодо експорту озброєння на рівні державних інституцій.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Фінансовий ресурс

За словами глави держави, ухвалено рішення, які мають забезпечити достатній фінансовий ресурс для оборони. Зокрема, йдеться про використання наявної безпекової експертизи та виробничих можливостей у сфері озброєнь.

Наразі окремі напрями виробництва мають профіцит потужностей на рівні до 50%.

«Експорт української зброї буде реальним. Українські військові завжди матимуть право першого й достатнього обсягу: військові візьмуть те, що потрібно, а понад цей обсяг — експорт», — пояснив Зеленський.

Контроль і регулювання експорту

РНБО України на основі міжурядових угод із партнерами буде визначати рамки співпраці, щоб українські технології, українська зброя не дісталась росіянам.

Урядовці разом із РНБО, разом із нашими спеціальними службами готові спростити бюрократичні процедури, умови роботи в Україні, зберігаючи необхідний експортний контроль.

Потрібні також автоматичні дозволи на експорт у такому режимі, щоб час отримання дозволу був чітким, не створював ґрунту для корупції.

Формат Drone Deals

«Наш особливий формат роботи з партнерами, які допомагають Україні, — Drone Deals — уже в роботі з країнами з трьох частин світу: Близький Схід, Затока, Європа, Кавказ, є пропозиція на столі в наших американських партнерів. І це про дрони, про системи оборонні, наші інші види зброї, які потрібні, щоб у повітрі, на землі та на морі можна було будувати реальний захист. Ще раз: умови мають бути вигідні Україні, має бути чіткий контроль, і гроші за експорт мають допомагати Україні захищатись», — наголосив президент.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що Україна отримала запити від 11 країн щодо постачання безпілотників.

Щодо економічного ефекту від експорту озброєнь, то вважається, що за консервативного сценарію цифра може наближатися до 500 млн доларів на рік, а це дає 100 млн доларів податкових надходжень до бюджету. За реалістичного сценарію, ефект може скласти до 1,5−2 млрд доларів на рік і до державного бюджету, таким чином надходитиме до 500 млн доларів. За оцінками військових експертів , наша країна ще 2024 року мала великий експортних потенціал, який склав 2 млрд доларів.

