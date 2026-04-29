0 800 307 555
укр
Місце для вашої реклами

Україна погодила умови експорту озброєння на рівні державних інституцій — Зеленський

75
Баражуючий дрон «Булава». Фото: UAC
Україна погодила всі деталі щодо експорту озброєння на рівні державних інституцій.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Фінансовий ресурс

За словами глави держави, ухвалено рішення, які мають забезпечити достатній фінансовий ресурс для оборони. Зокрема, йдеться про використання наявної безпекової експертизи та виробничих можливостей у сфері озброєнь.
Наразі окремі напрями виробництва мають профіцит потужностей на рівні до 50%.
«Експорт української зброї буде реальним. Українські військові завжди матимуть право першого й достатнього обсягу: військові візьмуть те, що потрібно, а понад цей обсяг — експорт», — пояснив Зеленський.

Контроль і регулювання експорту

РНБО України на основі міжурядових угод із партнерами буде визначати рамки співпраці, щоб українські технології, українська зброя не дісталась росіянам.
Урядовці разом із РНБО, разом із нашими спеціальними службами готові спростити бюрократичні процедури, умови роботи в Україні, зберігаючи необхідний експортний контроль.
Потрібні також автоматичні дозволи на експорт у такому режимі, щоб час отримання дозволу був чітким, не створював ґрунту для корупції.

Формат Drone Deals

«Наш особливий формат роботи з партнерами, які допомагають Україні, — Drone Deals — уже в роботі з країнами з трьох частин світу: Близький Схід, Затока, Європа, Кавказ, є пропозиція на столі в наших американських партнерів. І це про дрони, про системи оборонні, наші інші види зброї, які потрібні, щоб у повітрі, на землі та на морі можна було будувати реальний захист. Ще раз: умови мають бути вигідні Україні, має бути чіткий контроль, і гроші за експорт мають допомагати Україні захищатись», — наголосив президент.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Україна отримала запити від 11 країн щодо постачання безпілотників.
Щодо економічного ефекту від експорту озброєнь, то вважається, що за консервативного сценарію цифра може наближатися до 500 млн доларів на рік, а це дає 100 млн доларів податкових надходжень до бюджету. За реалістичного сценарію, ефект може скласти до 1,5−2 млрд доларів на рік і до державного бюджету, таким чином надходитиме до 500 млн доларів. За оцінками військових експертів, наша країна ще 2024 року мала великий експортних потенціал, який склав 2 млрд доларів.
За матеріалами:
Finance.ua
ЗеленськийЕкспорт
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems