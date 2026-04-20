Зеленський анонсував експорт українських дронів до 11 країн
Україна отримала запити від 11 країн щодо постачання безпілотників.
Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю телемарафону «Єдині новини».
Експорт і співвиробництво
За словами президента, інтерес до українських дронів проявляють країни Близького Сходу, регіону Перської затоки, а також Кавказу.
Йдеться про реалізацію ініціативи Drone Deal, у межах якої планується укладення щонайменше 10 угод щодо експорту українського озброєння. Також передбачено співвиробництво — створення виробничих ліній як в Україні, так і за кордоном.
Інвестиції
Зеленський зазначив, що йдеться про новітні технології, які Україна розробляє спільно з іншими державами. Партнери, зі свого боку, забезпечують фінансування.
За його словами, вже досягнуто домовленостей щодо обсягів фінансування на рік і визначено строки такої співпраці.
Окремо Зеленський повідомив про початок активної співпраці з європейськими країнами, зокрема з Німеччиною, Італією, Норвегією, Швецією та Нідерландами. Крім того, Україна розраховує на подальше розширення співпраці з традиційними партнерами — Великою Британією та Францією.
Нагадаємо, раніше заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Києва Давид Алоян заявляв, що Україна відновлює експорт озброєнь після вторгнення росії і може вже цього року експортувати військову продукцію та послуги на кілька мільярдів доларів. Водночас він не прогнозує негайного експортного буму для виробників і розробників зброї. За його словами, в першу чергу повинні бути задоволені власні військові потреби України.
Finance.ua проаналізував стан військово-промислового комплексу. Ми також оцінили економічний ефект для бюджету, розвитку технологій і можливості щодо експорту.
