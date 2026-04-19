У березні виторг через касові апарати зріс майже на чверть

У березні 2026 року через зареєстровані РРО/ПРРО пройшло 555 млрд грн виторгу. Це на 22,9% більше, ніж у березні минулого року (451,7 млрд грн). У грошовому еквіваленті приріст склав 103,3 млрд грн, що свідчить про відчутний прогрес у напрямі детінізації.
Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.
Середньодобовий виторг зріс до 17,9 млрд грн проти 14,6 млрд грн торік. Таким чином, щоденний приріст становив 3,3 млрд грн.
Позитивна динаміка спостерігається і в кількості розрахункових документів:
  • за місяць сформовано 932,9 млн чеків — це на 9% більше, ніж у березні 2025 року (+77,3 млн);
  • середньодобова кількість — 30,1 млн чеків, що на 2,5 млн більше, ніж рік тому.
У відомстві пояснюють, зростання показників пов’язане як із поступовим переходом платників на прозорі моделі ведення бізнесу, так із послідовною роботою податкової служби — від контролю за проведенням розрахунків до роз’яснень і консультацій для підприємців.
У підсумку це сприяє збільшенню частки операцій, які проходять фіскалізацію.
За матеріалами:
Finance.ua
