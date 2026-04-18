Які зміни відбулися на фінансовому ринку у березні Сьогодні 07:21 — Казна та Політика

У березні в Україні стало на дві небанківські фінустанови менше

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в березні зменшилася на дві установи — до 759. Водночас кількість банків, що мають ліцензію, не змінилася — 60 банків.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

«У березні за ініціативою заявника анульовано ліцензії двом фінансовим компаніям, ще двом фінансовим компаніям ліцензії анулювали примусово», — йдеться у повідомленні.

Також регулятор змінив обсяг ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг одній фінансовій компанії.

Із реєстрів виключено п’ять небанківських фінансових установ. Зокрема, за ініціативою заявника виключено одного страхового брокера.

Примусово з реєстрів виключено чотири фінансові компанії. Також до реєстрів включені троє страхових брокерів.

Станом на 01 квітня на ринку небанківських фінансових послуг працювали:

399 фінансових компаній (було 403),

47 страховиків non-life (без змін),

10 life-страховиків (без змін),

один страховик зі спеціальним статусом;

100 ломбардів (без змін);

81 кредитна спілка (без змін);

один лізингодавець (без змін);

47 страхових брокерів (було 45);

73 колекторські компанії (без змін).

Кількість банківських груп (15) не змінилася, кількість небанківських фінансових груп у березні зменшилася на одну (39).

На платіжному ринку діє 13 платіжних систем (було 14), створених резидентами, ураховуючи державні та 10 міжнародних (кількість не змінилася).

Водночас кількість надавачів фінансових платіжних послуг не змінилася. Там працюють:

16 платіжних установ;

11 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг;

один банк — емітент електронних грошей;

один оператор поштового зв’язку.

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 69 комерційних агентів, 32 технологічні оператори платіжних послуг та чотири надавачі нефінансових платіжних послуг.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.