У 2025 році податкові надходження досягли 35,9% ВВП — Мінфін
Україна залишається відданою виконанню зобов’язань перед МВФ, Світовим банком та ЄС. У 2025 році податкові надходження досягли 35,9% ВВП.
Про це повідомив голова Мінфіну.
Лише за перший квартал 2026 року внутрішні доходи бюджету склали 17 млрд доларів США, перевищивши планові показники.
Такі результати свідчать про ефективність впроваджених реформ та їхній відчутний вплив на зміцнення фінансової спроможності держави.
Міжнародні партнери відзначили стійкість України в умовах війни. Попри масовані атаки на енергетичну інфраструктуру та складну зиму, країна змогла зберегти макрофінансову стабільність та продовжує відновлювати контроль над територіями.
Сергій Марченко також закликав міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на росію та не допустити використання нею глобальних кризових ситуацій для посилення власних ресурсів.
