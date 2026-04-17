Україна залучить $300 млн від Ексімбанку США для енергетики Сьогодні 09:44

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко провела зустріч із президентом Ексімбанку США Джоном Йовановичем

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко та президент «Ексімбанку» США Джон Йованович домовилися запустити механізм фінансування закупівлі американського енергетичного обладнання для «Нафтогазу» на суму 300 млн доларів.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Фінансування енергетичних проєктів

«Домовилися запустити механізм фінансування закупівлі американського енергетичного обладнання для „Нафтогазу“ на суму 300 млн доларів. Це дозволить відновити зруйновані російськими атаками об’єкти газовидобутку», — розповіла прем’єр-міністерка.

Крім того, сторони обговорили параметри ширшої програми модернізації енергетичного сектору обсягом понад 1 млрд доларів.

Поставки американського LNG

Окремо розглядалася можливість створення механізму підтримки постачання американського зрідженого природного газу (LNG) до України на умовах фінансування, співставних із ринковими умовами Єврозони.

Для проходження найскладнішого опалювального сезону 2025−2026 державний «Нафтогаз» імпортував рекордні для країни 900 млн кубометрів американського LNG. Україна зацікавлена у збільшенні обсягів закупівлі американського газу і поглибленні співпраці з американськими фінансовими інституціями в цьому напрямку.

Інвестиції у залізничну інфраструктуру

«Залучаємо можливості розвитку і в сфері логістики. Обговорили формати фінансування закупівлі локомотивів для „Укрзалізниці“ для першочергових потреб, зокрема відновлення рухомого складу. Понад 300 локомотивів компанії було пошкоджено або знищено внаслідок російських атак. Наступний етап — структурування угоди на взаємовигідних умовах із використанням доступних фінансових інструментів», — зазначила очільниця уряду.

Також сторони домовилися підписати меморандум про фінансування українських проєктів у сфері критичних мінералів та окремо розробити програми рамкового фінансування українських компаній подвійного призначення.

