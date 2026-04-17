0 800 307 555
Україна виконала 533 із 806 заходів Матриці реформ — Мінфін

Міністр фінансів України Сергій Марченко полях Весняних зборів Міжнародного валютного фонду та Світового банку
Міністр фінансів України Сергій Марченко полях Весняних зборів Міжнародного валютного фонду та Світового банку
Україна станом на квітень 2026 року виконала 533 заходи із Матриці реформ, яка загалом містить 510 умов і рекомендацій із 806 заходами в межах різних програм співпраці з міжнародними партнерами.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів за підсумками зустрічі міністра Сергія Марченка з міністрами фінансів країн-партнерів на полях весняних зборів МВФ та Світового банку.
«Станом на квітень 2026 року Матриця реформ містить 510 умов і рекомендацій із 806 індикаторами (заходами) у межах різних програм співпраці з міжнародними партнерами. Наразі вже виконано 533 заходи», — сказано в повідомленні.
Читайте також
Україна також отримала повний набір умов за всіма 6 переговорними кластерами з ЄС. На сьогодні загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію становить 84%, а в межах Плану України для Ukraine Facility реалізовано 81 зі 151 кроку.
У 2026 році потреба у бюджетній підтримці сягає 52 млрд доларів США. Цього року на потреби оборони спрямовується 27,2% ВВП. Це на 3,7 млрд доларів США більше, ніж у 2025 році.

Світовий банк

У 2026 році Україна загалом залучила 6,8 млрд доларів США зовнішнього фінансування, 5,3 млрд доларів США із них — надійшли через проєкти Світового банку.
Завдяки залученим через різні механізми Банку коштам Мінфін може підтримувати ліквідність державного бюджету, реалізовувати інституційні та структурні реформи, впроваджувати інвестиційні проєкти, що відповідають стратегічним пріоритетам з відновлення.
Україна вже отримала понад 71 млрд доларів США бюджетної підтримки від міжнародних партнерів через проєкти Світового банку з 2022 року. Ці кошти було спрямовано на пріоритетні видатки у соціальній сфері та на підтримку економічного відновлення.

Європейський інвестиційний банк

ЄІБ продовжить фінансування відновлення житла та критичної інфраструктури в громадах (водопостачання, транспорт), що постраждали від обстрілів.
Портфель проєктів ЄІБ в Україні є одним із найбільших серед міжнародних фінансових інституцій і налічує 27 проєктів на загальну суму 4,7 млрд євро.
Проєкти зосереджені переважно у сферах розвитку транспортної інфраструктури, відновлення соціальної інфраструктури (школи, дитячі садки, медичні заклади), підвищення енергоефективності громадських будівель, зокрема закладів вищої освіти, відновлення енергетичних об’єктів та критичної інфраструктури, а також закупівлі рухомого складу міського громадського транспорту.
Також за темою
Також за темою
