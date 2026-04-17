Україна виконала 533 із 806 заходів Матриці реформ — Мінфін
Україна станом на квітень 2026 року виконала 533 заходи із Матриці реформ, яка загалом містить 510 умов і рекомендацій із 806 заходами в межах різних програм співпраці з міжнародними партнерами.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів за підсумками зустрічі міністра Сергія Марченка з міністрами фінансів країн-партнерів на полях весняних зборів МВФ та Світового банку.
«Станом на квітень 2026 року Матриця реформ містить 510 умов і рекомендацій із 806 індикаторами (заходами) у межах різних програм співпраці з міжнародними партнерами. Наразі вже виконано 533 заходи», — сказано в повідомленні.
Україна також отримала повний набір умов за всіма 6 переговорними кластерами з ЄС. На сьогодні загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію становить 84%, а в межах Плану України для Ukraine Facility реалізовано 81 зі 151 кроку.
У 2026 році потреба у бюджетній підтримці сягає 52 млрд доларів США. Цього року на потреби оборони спрямовується 27,2% ВВП. Це на 3,7 млрд доларів США більше, ніж у 2025 році.
Світовий банк
У 2026 році Україна загалом залучила 6,8 млрд доларів США зовнішнього фінансування, 5,3 млрд доларів США із них — надійшли через проєкти Світового банку.
Завдяки залученим через різні механізми Банку коштам Мінфін може підтримувати ліквідність державного бюджету, реалізовувати інституційні та структурні реформи, впроваджувати інвестиційні проєкти, що відповідають стратегічним пріоритетам з відновлення.
Україна вже отримала понад 71 млрд доларів США бюджетної підтримки від міжнародних партнерів через проєкти Світового банку з 2022 року. Ці кошти було спрямовано на пріоритетні видатки у соціальній сфері та на підтримку економічного відновлення.
Європейський інвестиційний банк
ЄІБ продовжить фінансування відновлення житла та критичної інфраструктури в громадах (водопостачання, транспорт), що постраждали від обстрілів.
Портфель проєктів ЄІБ в Україні є одним із найбільших серед міжнародних фінансових інституцій і налічує 27 проєктів на загальну суму 4,7 млрд євро.
Проєкти зосереджені переважно у сферах розвитку транспортної інфраструктури, відновлення соціальної інфраструктури (школи, дитячі садки, медичні заклади), підвищення енергоефективності громадських будівель, зокрема закладів вищої освіти, відновлення енергетичних об’єктів та критичної інфраструктури, а також закупівлі рухомого складу міського громадського транспорту.
