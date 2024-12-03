Мінфін оновив Матрицю реформ — Finance.ua

Мінфін оновив Матрицю реформ Сьогодні 17:44 — Казна та Політика

Мінфін оновив Матрицю реформ

Міністерство фінансів оновило Матрицю реформ — аналітичний інструмент із умовами та рекомендаціями міжнародних партнерів України.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Оновлена Матриця реформ включає 325 умов та рекомендацій, яким відповідає 531 індикатор до виконання на найближчі 10 років. Усі заходи представлені в таких офіційних документах як:

Звіт Єврокомісії щодо України в межах пакету розширення ЄС;

Програма МВФ Extended Fund Facility;

План України для фінансового інструменту ЄС Ukraine Facility;

Умови кредитного інструменту Світового Банку Development Policy Loan.

Збільшення кількості умов в оновленій Матриці реформ зумовлене переглядом програм співпраці з міжнародними партнерами.

Незважаючи на війну та виклики, за підтримки партнерів Україна продовжує впроваджувати структурні реформи, які закладають фундамент та сприяють довгостроковому зростанню України на шляху до інтеграції в ЄС.

Серед пріоритетних напрямів: правосуддя, фундаментальні права та безпека, енергетика, фінансові сервіси, фінансові та бюджетні положення.

Окрім того, впровадження заходів з Матриці реформ передбачає залучення фінансової підтримки для забезпечення пріоритетних бюджетних потреб.

Читайте також Матриця реформ: Мінфін оновив умови та рекомендації міжнародних партнерів

У частині виконання умов та рекомендацій, Матриця реформ відстежує результати з початку 2024 року. За три квартали Україна вже виконала 199 індикаторів, а 91 індикатор було виконано саме за третій квартал цього року. Зазначимо, що Міністерство фінансів відповідальне за 55 індикаторів, із яких вже виконано 32.

Умови програм фінансової підтримки за результатами моніторингу перших трьох кварталів 2024 року виконані повністю та відповідно до узгоджених з міжнародними партнерами строків. Це дозволило своєчасно залучити пряму бюджетну підтримку.

Матриця реформ дозволяє громадянам України, іноземними партнерам легко і швидко знаходити інформацію про терміни, графіки, відповідальних за виконання умов у різних сферах, вплив на економіку.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.