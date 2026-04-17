Євроколією скористалися вже понад 40 тисяч пасажирів

З 12 вересня 2025 року з Ужгорода євроколією почали курсувати поїзди до Братислави, Відня та Будапешта
Від моменту запуску євроколії на Закарпатті нею скористалися понад 40 тисяч пасажирів.
Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
«Ми вже бачимо чіткий кількісний ефект від запуску євроколії на Закарпатті. З 12 вересня 2025 року з Ужгорода євроколією почали курсувати поїзди до Братислави, Відня та Будапешта. Від моменту запуску цими маршрутами скористалися понад 40 тисяч пасажирів», — повідомив він.

Етапи та терміни реалізації проєкту

За словами урядовця, наступний етап — електрифікація євроколії Чоп-Ужгород. Це дозволить запускати поїзди «Інтерсіті» і суттєво скоротити час у дорозі.
«Наразі в активній фазі — розробка робочої документації, закупівля матеріалів і будівельні роботи. Готовність інфраструктурних робіт становить близько 90%, а введення об’єкта в експлуатацію заплановане на III квартал 2026 року. Загальна кошторисна вартість проєкту — 1,3 млрд грн, фінансування здійснюється з держбюджету на умовах співфінансування», — повідомив він.
За словами Кулеби, наразі триває електрифікація ділянки Чоп — Ужгород — держкордон. Перший етап робіт (ділянка від Ужгорода до Чопа) планують завершити до 31 липня цього року, другий (від Чопа до держкордону) — до 31 жовтня.
«Цей процес синхронізується з планами громад щодо розвитку мультимодальних логістичних хабів. Євроколія та її електрифікація створюють „хребет“ для поєднання залізничного, автомобільного та, у перспективі, авіаційного сполучення. Громади Закарпаття вже планують розміщення логістичних і сервісних потужностей поблизу вузлових станцій, що підсилює економічний ефект від інфраструктурних інвестицій», — зазначив віцепрем’єр-міністр.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що міжнародні пасажирські перевезення торік були прибутковими та принесли АТ «Укрзалізниця» близько 2,5 млрд грн доходу. Попри рентабельність таких перевезень, вони не перекривають збитки від пасажирського сегмента загалом, які перевищують 22 млрд грн.
Укрінформ
