У Нацбанку пояснили, чому в Україні зросла інфляція
За даними Держстату, у березні 2026 року інфляція пришвидшилася — до 7,9% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 1,7%. Головним чинником стало зростання цін на пальне на тлі війни на Близькому Сході та підвищення світових цін на нафту. Це, зокрема, спричинило збільшення вартості транспортних послуг.
Про це повідомили у Національному банку України.
Інфляція пального стрімко пришвидшилася — до 23,4% р/р
Така динаміка відображала суттєве подорожчання нафтопродуктів і газу внаслідок розгортання війни на Близькому Сході.
Темпи зростання адміністративно регульованих цін сповільнилися — до 8,6% р/р
Адміністративна інфляція в березні пригальмувала, але була дещо вищою за прогноз.
Основним чинником відхилення стало подорожчання проїзду в міському маршрутному, приміському та міжміському транспорті, спричинене передусім стрімким зростанням цін на пальне.
Річні темпи зростання цін на сирі продукти харчування сповільнилися до 8,4% р/р
У березні зростання цін на сирі продукти вперше з початку року сповільнилося в річному вимірі:
- Мʼясо: темпи зростання цін на свинину та курятину надалі знижувалися завдяки збільшенню пропозиції імпортної продукції.
- Овочі: борщовий набір коштує більш ніж удвічі дешевше, ніж торік, через активний розпродаж запасів з необладнаних сховищ в умовах теплої погоди.
- Яйця: ціни зростали швидше порівняно з лютим, але повільніше у річному вимірі через високу базу порівняння.
- Гречка: ціни зросли стрімкіше, ніж очікувалося, через низький урожай.
Базова інфляція незначно підвищилася до 7,1% р/р
Зростання цін на оброблені продукти харчування незначно пришвидшилося — до 10,0% р/р:
- Соняшникова олія: дорожчала швидше через підвищення цін переробниками на тлі дефіциту пропозиції соняшника та з огляду на зростання світових цін.
- Риба і морепродукти: додали у вартості внаслідок здорожчання імпорту з ЄС, підвищення цін на паливо та супутні енергетичні витрати.
- Кондитерські вироби та безалкогольні напої: пригальмували у ціні, зокрема завдяки стабільно нижчим, ніж торік, цінам на цукор.
Інфляція послуг пришвидшилася до 12,8%, зокрема через підвищення тарифів на мобільний зв’язок на тлі складної ситуації в енергетиці.
Висока вартість електроенергії для бізнесу також спричинила подорожчання послуг ресторанів, кінотеатрів, сфери побутових послуг тощо.
Водночас подорожчання пального збільшило витрати на транспортні послуги: таксі, вантажні перевезення, СТО та курси водіїв.
Тривало зниження цін на непродовольчі товари (-0,5% р/р).
