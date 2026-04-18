У Нацбанку пояснили, чому в Україні зросла інфляція Сьогодні 09:21

Коментар НБУ щодо рівня інфляції в Україні

За даними Держстату, у березні 2026 року інфляція пришвидшилася — до 7,9% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 1,7%. Головним чинником стало зростання цін на пальне на тлі війни на Близькому Сході та підвищення світових цін на нафту. Це, зокрема, спричинило збільшення вартості транспортних послуг.

Про це повідомили у Національному банку України.

Інфляція пального стрімко пришвидшилася — до 23,4% р/р

Така динаміка відображала суттєве подорожчання нафтопродуктів і газу внаслідок розгортання війни на Близькому Сході.

Темпи зростання адміністративно регульованих цін сповільнилися — до 8,6% р/р

Адміністративна інфляція в березні пригальмувала, але була дещо вищою за прогноз.

Основним чинником відхилення стало подорожчання проїзду в міському маршрутному, приміському та міжміському транспорті, спричинене передусім стрімким зростанням цін на пальне.

Річні темпи зростання цін на сирі продукти харчування сповільнилися до 8,4% р/р

У березні зростання цін на сирі продукти вперше з початку року сповільнилося в річному вимірі:

Мʼясо: темпи зростання цін на свинину та курятину надалі знижувалися завдяки збільшенню пропозиції імпортної продукції.

Овочі: борщовий набір коштує більш ніж удвічі дешевше, ніж торік, через активний розпродаж запасів з необладнаних сховищ в умовах теплої погоди.

Яйця: ціни зростали швидше порівняно з лютим, але повільніше у річному вимірі через високу базу порівняння.

Гречка: ціни зросли стрімкіше, ніж очікувалося, через низький урожай.

Базова інфляція незначно підвищилася до 7,1% р/р

Зростання цін на оброблені продукти харчування незначно пришвидшилося — до 10,0% р/р:

Соняшникова олія: дорожчала швидше через підвищення цін переробниками на тлі дефіциту пропозиції соняшника та з огляду на зростання світових цін.

Риба і морепродукти: додали у вартості внаслідок здорожчання імпорту з ЄС, підвищення цін на паливо та супутні енергетичні витрати.

Кондитерські вироби та безалкогольні напої: пригальмували у ціні, зокрема завдяки стабільно нижчим, ніж торік, цінам на цукор.

Інфляція послуг пришвидшилася до 12,8%, зокрема через підвищення тарифів на мобільний зв’язок на тлі складної ситуації в енергетиці.

Висока вартість електроенергії для бізнесу також спричинила подорожчання послуг ресторанів, кінотеатрів, сфери побутових послуг тощо.

Водночас подорожчання пального збільшило витрати на транспортні послуги: таксі, вантажні перевезення, СТО та курси водіїв.

Тривало зниження цін на непродовольчі товари (-0,5% р/р).

