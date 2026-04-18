0 800 307 555
укр
У Нацбанку пояснили, чому в Україні зросла інфляція

Казна та Політика
67
Коментар НБУ щодо рівня інфляції в Україні
За даними Держстату, у березні 2026 року інфляція пришвидшилася — до 7,9% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 1,7%. Головним чинником стало зростання цін на пальне на тлі війни на Близькому Сході та підвищення світових цін на нафту. Це, зокрема, спричинило збільшення вартості транспортних послуг.
Про це повідомили у Національному банку України.

Інфляція пального стрімко пришвидшилася — до 23,4% р/р

Така динаміка відображала суттєве подорожчання нафтопродуктів і газу внаслідок розгортання війни на Близькому Сході.

Темпи зростання адміністративно регульованих цін сповільнилися — до 8,6% р/р

Адміністративна інфляція в березні пригальмувала, але була дещо вищою за прогноз.
Основним чинником відхилення стало подорожчання проїзду в міському маршрутному, приміському та міжміському транспорті, спричинене передусім стрімким зростанням цін на пальне.

Річні темпи зростання цін на сирі продукти харчування сповільнилися до 8,4% р/р

У березні зростання цін на сирі продукти вперше з початку року сповільнилося в річному вимірі:
  • Мʼясо: темпи зростання цін на свинину та курятину надалі знижувалися завдяки збільшенню пропозиції імпортної продукції.
  • Овочі: борщовий набір коштує більш ніж удвічі дешевше, ніж торік, через активний розпродаж запасів з необладнаних сховищ в умовах теплої погоди.
  • Яйця: ціни зростали швидше порівняно з лютим, але повільніше у річному вимірі через високу базу порівняння.
  • Гречка: ціни зросли стрімкіше, ніж очікувалося, через низький урожай.

Базова інфляція незначно підвищилася до 7,1% р/р

Зростання цін на оброблені продукти харчування незначно пришвидшилося — до 10,0% р/р:
  • Соняшникова олія: дорожчала швидше через підвищення цін переробниками на тлі дефіциту пропозиції соняшника та з огляду на зростання світових цін.
  • Риба і морепродукти: додали у вартості внаслідок здорожчання імпорту з ЄС, підвищення цін на паливо та супутні енергетичні витрати.
  • Кондитерські вироби та безалкогольні напої: пригальмували у ціні, зокрема завдяки стабільно нижчим, ніж торік, цінам на цукор.
Інфляція послуг пришвидшилася до 12,8%, зокрема через підвищення тарифів на мобільний зв’язок на тлі складної ситуації в енергетиці.
Висока вартість електроенергії для бізнесу також спричинила подорожчання послуг ресторанів, кінотеатрів, сфери побутових послуг тощо.
Водночас подорожчання пального збільшило витрати на транспортні послуги: таксі, вантажні перевезення, СТО та курси водіїв.
Тривало зниження цін на непродовольчі товари (-0,5% р/р).
За матеріалами:
Finance.ua
ІнфляціяНБУ
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems