В Україні 38% мостів у критичному стані — аудит Сьогодні 06:09 — Казна та Політика

Мости є ключовою складовою дорожньої інфраструктури України, стан якої в умовах війни напряму впливає на безпеку, економічну активність і життєдіяльність громадян. 38% мостів в Україні перебувають в обмежено працездатному або непрацездатному стані, значна частина експлуатується понад нормативний строк.

Рахункова палата затвердила звіт за результатами аудиту «Об'єкти дорожньої інфраструктури: відновлення та розвиток».

Аудит охоплював період 2022 року — першого півріччя 2025 року та стосувався відновлення мостів на автомобільних дорогах державного значення, пошкоджених унаслідок збройної агресії рф.

Масштаби руйнувань

Станом на кінець червня 2025 року було пошкоджено або зруйновано 198 мостів. Із них 54 розташовані на тимчасово окупованих територіях, ще п’ять — у районах активних бойових дій, що унеможливлює їх відновлення.

Орієнтовна потреба у фінансуванні відбудови становить близько 74 млрд грн. Фактично спрямовано 16,8 млрд грн, що відповідає 23% від потреби. За ці кошти відновлювали 60 мостів, переважно у Чернігівській, Харківській та Київській областях.

За період аудиту завершено відновлення 38 мостів, ще 19 об’єктів перебувають на різних стадіях робіт, щодо трьох — розроблено проєктну документацію.

Із 139 зруйнованих мостів на підконтрольній території за 3,5 року відновлено близько третини. Такий результат пояснюється браком фінансування, затримками у затвердженні процедур, недоліками у пріоритезації та контролі, а також неповнотою даних у цифрових системах.

Після 2022 року структура фінансування змінилася: близько 70% коштів надходять від міжнародних партнерів.

Проблеми управління

Аудит виявив, що процес відновлення не був достатньо системним і узгодженим.

Затримки з ухваленням порядків використання коштів і часті зміни переліків об’єктів ускладнювали виконання робіт. Зокрема, у 2023 році не було використано майже 6 млрд грн через несвоєчасне затвердження відповідних процедур.

Також зафіксовано випадки, коли менш пріоритетні об’єкти отримували фінансування раніше за більш важливі.

Аудитори перевірили 46 процедур закупівель на 11 об’єктах у Київській та Чернігівській областях на суму 10,8 млрд грн. Виявлено систематичні порушення при оприлюдненні інформації в системі Prozorro.

Зокрема, у Чернігівській області одну закупівлю було скасовано безпідставно, після чого укладено прямий договір за вищою ціною. Орієнтовні втрати становили 955,2 тис. грн.

У Київській області зафіксовано завищення вартості робіт і послуг на понад 20 млн грн через включення непередбачених витрат і порушення кошторисів.

Рахункова палата надала уряду, Агентству відновлення та іншим органам низку рекомендацій.

