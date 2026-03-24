Скільки відремонтували доріг з початку року

Поточні ремонти на дорогах державного значення: з початку року ліквідовано 1,3 млн м² пошкоджень.
Про це повідомляє Агентство відновлення.
Сьогодні, 23 березня, поточні ремонти продовжаться на основних дорогах державного значення в усіх областях. До робіт планується задіяти понад 1300 фахівців.
Тривають поточні ремонти на дорогах державного значення в усіх областях України. З початку року ліквідовано 1,3 тис. м² пошкоджень дорожнього покриття. Для швидкого усунення дефектів, більшість робіт виконують методом укладання великих карт.
Лише за минулу добу, 22 березня, дорожники ліквідували 90 тис. м² пошкоджень. Роботи проводили на 15 автошляхах міжнародного значення, а також на окремих ділянках національних трас. Над відновленням працювали 127 бригад.

Найбільші обсяги робіт на автошляхах

  • М-05 Київ — Одеса — 16,5 тис. м²
  • М-06 Київ — Чоп — 10,4 тис. м²
  • М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ — 6,6 тис. м²
  • М-03 Київ — Харків — Довжанський — 5,4 тис. м²
Раніше ми писали, що в Україні вже розгорнули дорожні ремонтні роботи по всій країні.
Темпи оновлення покриття планують суттєво наростити до кінця березня.
Мінрозвитку, разом із Міністерством оборони та Міністерством охорони здоров’я визначено перелік ключових логістичних маршрутів і евакуаційних коридорів, що мають критичне значення для медичної та оборонної системи. Йдеться про близько 600 км доріг, що потребують спеціальних заходів антидронового захисту.
За матеріалами:
Finance.ua
