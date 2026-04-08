В Україні протестують пілот з переробки будівельного сміття для доріг — деталі Сьогодні 16:44 — Казна та Політика

Пілотний проєкт японської корпорації IKEE Group Ltd, що передбачає використання перероблених відходів руйнування та знесення для виробництва матеріалів у сфері дорожнього будівництва та ремонту, презентували під час робочої зустрічі в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України.

Про що йдеться

Йдеться про збір відходів руйнації (бетону, цегли, асфальту), їх сортування та переробку з подальшим використанням як вторинної сировини для ремонту та будівництва доріг.

Пілотний проєкт був представлений у межах зустрічі заступника міністра Олександра Краснолуцького з керівництвом IKEE Group Ltd та представниками Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).

«Використання відходів руйнації як вторинної сировини — це важливий крок до формування циркулярної економіки в Україні. Такі проєкти дозволяють поєднати екологічну відповідальність із практичними рішеннями для відновлення інфраструктури», — зазначив Олександр Краснолуцький.

Деталі

Компанія IKEE сприятиме передачі технологій виробництва всепогодних матеріалів для ремонту дорожнього покриття з використанням вторинних заповнювачів із відходів руйнації, а також комерціалізації відповідних продуктів і технологій.

Це дозволить покращити стан пошкоджених ділянок доріг, посилити логістичну спроможність та прискорити відновлення критичної інфраструктури.

За схемою JICA компанія проводить випробування матеріалу на українських дорогах, а також тестове виробництво продукту. Матеріал може застосовуватися за різних погодних умов, не потребує складної підготовки чи спеціальної техніки, забезпечує швидке введення ділянки в експлуатацію та характеризується високою стійкістю до навантажень.

