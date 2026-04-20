Україна домовилася про відтермінування виплат за державним боргом
Україна та Група офіційних кредиторів підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо відтермінування виплат за державним і гарантованим державою боргом. Документ підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та уповноважені представники країн-кредиторів, серед яких Канада, Франція, Німеччина, Японія, Італія, Нідерланди, Велика Британія, США, а також Республіка Корея.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
«Вдячний міжнародним партнерам за конструктивну позицію та незмінну підтримку. Це рішення є критично важливим для України, адже дозволяє суттєво знизити боргове навантаження на державний бюджет. Відтермінування платежів створює можливість спрямувати вивільнені фінансові ресурси на першочергові потреби держави, зокрема фінансування оборони, соціальної сфери та відновлення економіки», — зазначив Сергій Марченко.
Меморандум продовжує домовленості, досягнуті у 2022 та 2023 роках, і є частиною міжнародної фінансової підтримки України.
Документ передбачає відтермінування платежів за державним і гарантованим державою боргом, які мали бути сплачені з лютого 2026 року.
Нові умови погашення боргу
Відповідно до підписаного Меморандуму, обслуговування та погашення боргу відтерміновано до кінця лютого 2030 року. Це рішення узгоджується з новою програмою Міжнародного валютного фонду.
Погашення відтермінованих сум відбуватиметься після завершення цього періоду рівними піврічними платежами протягом 2035−2039 років. Також передбачено капіталізацію відсотків.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що станом на кінець лютого державний і гарантований державою борг України становив 213,18 млрд доларів, зменшившись за місяць на 1,8 млрд доларів. Зокрема, державний зовнішній борг скоротився на 10,08 млрд грн (1,6 млрд дол.) — до 6 931,02 млрд грн (160,4 млрд дол.), державний внутрішній борг зріс на 16,97 млрд грн і станом на 28 лютого становив 2 009,62 млрд гривень (46,5 млрд дол.).
