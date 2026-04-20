0 800 307 555
укр
Україна домовилася про відтермінування виплат за державним боргом

Казна та Політика
84
Обслуговування та погашення боргу відтерміновано до кінця лютого 2030 року
Україна та Група офіційних кредиторів підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо відтермінування виплат за державним і гарантованим державою боргом. Документ підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та уповноважені представники країн-кредиторів, серед яких Канада, Франція, Німеччина, Японія, Італія, Нідерланди, Велика Британія, США, а також Республіка Корея.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
«Вдячний міжнародним партнерам за конструктивну позицію та незмінну підтримку. Це рішення є критично важливим для України, адже дозволяє суттєво знизити боргове навантаження на державний бюджет. Відтермінування платежів створює можливість спрямувати вивільнені фінансові ресурси на першочергові потреби держави, зокрема фінансування оборони, соціальної сфери та відновлення економіки», — зазначив Сергій Марченко.
Меморандум продовжує домовленості, досягнуті у 2022 та 2023 роках, і є частиною міжнародної фінансової підтримки України.
Документ передбачає відтермінування платежів за державним і гарантованим державою боргом, які мали бути сплачені з лютого 2026 року.

Нові умови погашення боргу

Відповідно до підписаного Меморандуму, обслуговування та погашення боргу відтерміновано до кінця лютого 2030 року. Це рішення узгоджується з новою програмою Міжнародного валютного фонду.
Погашення відтермінованих сум відбуватиметься після завершення цього періоду рівними піврічними платежами протягом 2035−2039 років. Також передбачено капіталізацію відсотків.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що станом на кінець лютого державний і гарантований державою борг України становив 213,18 млрд доларів, зменшившись за місяць на 1,8 млрд доларів. Зокрема, державний зовнішній борг скоротився на 10,08 млрд грн (1,6 млрд дол.) — до 6 931,02 млрд грн (160,4 млрд дол.), державний внутрішній борг зріс на 16,97 млрд грн і станом на 28 лютого становив 2 009,62 млрд гривень (46,5 млрд дол.).
За матеріалами:
Finance.ua
ДержборгМінфін
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems