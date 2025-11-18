0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Еврокомиссия оценила потребности Украины в течение следующих двух лет в €138 млрд

Казна и Политика
37
Еврокомиссия оценила потребности Украины в течение следующих двух лет в €138 млрд
Еврокомиссия оценила потребности Украины в течение следующих двух лет в €138 млрд, Фото: euronews.com
Европейская комиссия в своем финансовом планировании на 2026−2027 годы оценила потребности Украины в 138,6 млрд евро.
Об этом сообщает Euronews со ссылкой на письмо президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен.
Отмечается, что Урсула фон дер Ляен обратилась в страны ЕС с письмом, в котором призвала согласовать до декабря план финансирования потребностей Украины на следующие 2 года. Речь идет о €135,7 млрд, необходимых для покрытия военных и финансовых потребностей Украины в 2026 и 2027 годах. Письмо получили главы государств и правительств.

Оценка финансовых потребностей Украины

В документе фон дер Ляен отмечает, что в 2026 и 2027 годах Украине нужна «особо значительная» поддержка. Для финансирования украинской армии требуется €83,4 млрд, для стабилизации экономики и покрытия дефицита бюджета требуется €52,3 млрд.
Эти оценки базируются на данных МВФ и украинской власти и учитывают предположение, что полномасштабная война россии может завершиться в конце 2026 года, хотя это не гарантировано.

Три варианта финансирования

Письмо описывает три основных варианта поддержки Украины:
  1. Добровольные двусторонние взносы стран. Средства предоставляются в виде грантов без обязательства возврата и учитываются в национальном бюджете страны, которая делает взнос. Фон дер Ляен предлагает внести по меньшей мере €90 млрд за следующие 2 года.
  2. Совместный долг на уровне ЕС. Государства должны предоставить юридически обязывающие гарантии для заимствования и последующего возврата средств с учетом их размера. Если какая-нибудь страна откажется присоединиться, другие должны увеличить свою долю.
  3. Репарационный кредит основан на замороженных российских активах. Возврата кредита будут ожидать только после того, как россия согласится компенсировать причиненный ущерб. Сумма такого кредита может составить €140 млрд или более.
Фон дер Ляйен предлагает использовать весь объем доступных активов. В Euroclear находится около €185 млрд российских средств, еще €25 млрд находятся в коммерческих банках других стран ЕС.
Она подчеркивает, что три варианта финансирования не исключают друг друга и могут применяться параллельно или последовательно. Цель состоит в том, чтобы Украина получила новый пакет поддержки ко второму кварталу 2026 года.
Напомним, ранее Finance.ua сообщал, что финансовый депозитарий Euroclear планирует судиться с Европейской комиссией, если та решит принудительно изъять размещенные в учреждении активы центрального банка россии в пользу Украины.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems