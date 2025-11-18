Еврокомиссия оценила потребности Украины в течение следующих двух лет в €138 млрд
Европейская комиссия в своем финансовом планировании на 2026−2027 годы оценила потребности Украины в 138,6 млрд евро.
Об этом сообщает Euronews со ссылкой на письмо президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен.
Отмечается, что Урсула фон дер Ляен обратилась в страны ЕС с письмом, в котором призвала согласовать до декабря план финансирования потребностей Украины на следующие 2 года. Речь идет о €135,7 млрд, необходимых для покрытия военных и финансовых потребностей Украины в 2026 и 2027 годах. Письмо получили главы государств и правительств.
Оценка финансовых потребностей Украины
В документе фон дер Ляен отмечает, что в 2026 и 2027 годах Украине нужна «особо значительная» поддержка. Для финансирования украинской армии требуется €83,4 млрд, для стабилизации экономики и покрытия дефицита бюджета требуется €52,3 млрд.
Эти оценки базируются на данных МВФ и украинской власти и учитывают предположение, что полномасштабная война россии может завершиться в конце 2026 года, хотя это не гарантировано.
Три варианта финансирования
Письмо описывает три основных варианта поддержки Украины:
- Добровольные двусторонние взносы стран. Средства предоставляются в виде грантов без обязательства возврата и учитываются в национальном бюджете страны, которая делает взнос. Фон дер Ляен предлагает внести по меньшей мере €90 млрд за следующие 2 года.
- Совместный долг на уровне ЕС. Государства должны предоставить юридически обязывающие гарантии для заимствования и последующего возврата средств с учетом их размера. Если какая-нибудь страна откажется присоединиться, другие должны увеличить свою долю.
- Репарационный кредит основан на замороженных российских активах. Возврата кредита будут ожидать только после того, как россия согласится компенсировать причиненный ущерб. Сумма такого кредита может составить €140 млрд или более.
Фон дер Ляйен предлагает использовать весь объем доступных активов. В Euroclear находится около €185 млрд российских средств, еще €25 млрд находятся в коммерческих банках других стран ЕС.
Она подчеркивает, что три варианта финансирования не исключают друг друга и могут применяться параллельно или последовательно. Цель состоит в том, чтобы Украина получила новый пакет поддержки ко второму кварталу 2026 года.
Напомним, ранее Finance.ua сообщал, что финансовый депозитарий Euroclear планирует судиться с Европейской комиссией, если та решит принудительно изъять размещенные в учреждении активы центрального банка россии в пользу Украины.
