Еврокомиссия оценила потребности Украины в течение следующих двух лет в €138 млрд Сегодня 08:01 — Казна и Политика

Европейская комиссия в своем финансовом планировании на 2026−2027 годы оценила потребности Украины в 138,6 млрд евро.

Об этом сообщает Euronews со ссылкой на письмо президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен.

Отмечается, что Урсула фон дер Ляен обратилась в страны ЕС с письмом, в котором призвала согласовать до декабря план финансирования потребностей Украины на следующие 2 года. Речь идет о €135,7 млрд, необходимых для покрытия военных и финансовых потребностей Украины в 2026 и 2027 годах. Письмо получили главы государств и правительств.

Оценка финансовых потребностей Украины

В документе фон дер Ляен отмечает, что в 2026 и 2027 годах Украине нужна «особо значительная» поддержка. Для финансирования украинской армии требуется €83,4 млрд, для стабилизации экономики и покрытия дефицита бюджета требуется €52,3 млрд.

Эти оценки базируются на данных МВФ и украинской власти и учитывают предположение, что полномасштабная война россии может завершиться в конце 2026 года, хотя это не гарантировано.

Три варианта финансирования

Письмо описывает три основных варианта поддержки Украины:

Добровольные двусторонние взносы стран. Средства предоставляются в виде грантов без обязательства возврата и учитываются в национальном бюджете страны, которая делает взнос. Фон дер Ляен предлагает внести по меньшей мере €90 млрд за следующие 2 года. Совместный долг на уровне ЕС. Государства должны предоставить юридически обязывающие гарантии для заимствования и последующего возврата средств с учетом их размера. Если какая-нибудь страна откажется присоединиться, другие должны увеличить свою долю. Репарационный кредит основан на замороженных российских активах. Возврата кредита будут ожидать только после того, как россия согласится компенсировать причиненный ущерб. Сумма такого кредита может составить €140 млрд или более.

Фон дер Ляйен предлагает использовать весь объем доступных активов. В Euroclear находится около €185 млрд российских средств, еще €25 млрд находятся в коммерческих банках других стран ЕС.

Она подчеркивает, что три варианта финансирования не исключают друг друга и могут применяться параллельно или последовательно. Цель состоит в том, чтобы Украина получила новый пакет поддержки ко второму кварталу 2026 года.

