АРМА впервые за 10 лет приступили к полной идентификации арестованных активов

Агентство по розыску и менеджменту активов проведет полную инвентаризацию арестованных активов в рамках системного перезапуска работы ведомства.

Об этом сообщила пресс-служба АРМА.

«Мы запускаем то, чего не делали 10 лет — полная идентификация всех активов. Параллельно создаем систему внутренней безопасности и привлекаем международных аудиторов. Каждый актив должен быть учтен, каждое нарушение — расследовано, каждый виновный — наказан. Это вопрос доверия к государству. АРМА должна работать так, чтобы доходы от арестованных активов работали на оборону и экономику страны», — отметила и.о. главы АРМА Ярослава Максименко.

Полная идентификация арестованных активов

Впервые за 10 лет работы Агентство проводит полную идентификацию арестованных активов. Региональные подразделения должны завершить работу до 15 декабря. Обновленный Департамент менеджмента до конца года обобщит результаты и предложит дальнейшие шаги.

Параллельно разработан новый порядок идентификации арестованных активов. Он устанавливает четкую процедуру передачи от правоохранительных органов в АРМА. Документ уже согласован с БЭБ, НАБУ, СБУ, Нацполицией и САП. В настоящее время он находится на финальном согласовании с ГБР и ОГП.

Организационная перестройка в АРМА

Одобренное правительством 13 ноября новое положение об АРМА открывает возможность глубокой организационной перестройки. Она подразумевает создание подразделения внутренней безопасности, отдельных функций по идентификации и сохранению активов, а также разграничение управленческих полномочий, ранее создававших коррупционные риски.

АРМА объявила о начале комплексного аудита своей деятельности с участием международных партнеров. Выявленные нарушения проверят, а виновные будут привлечены к ответственности.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Владимир Зеленский сообщил о запуске комплексного очищения и обновления системы управления энергетической сферой Украины. По словам главы государства, правительству поручено безотлагательно подать в Верховную Раду законопроект об обновлении состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Особое внимание Зеленский уделил Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА). Он подчеркнул необходимость его полной перезагрузки и завершения конкурса на должность руководителя до конца года.

