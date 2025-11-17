В Украине полностью перезагрузят энергетический сектор: план правительства
Кабинет министров утвердил план действий по обновлению состава наблюдательных советов и исполнительных органов государственных компаний топливно-энергетического комплекса.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
«Ключевая задача — формирование нового менеджмента через обновление наблюдательных советов всех государственных компаний энергетического сектора», — подчеркнула Свириденко.
План обновления представителей государства в компаниях:
- НАЭК «Энергоатом» — формирование нового состава наблюдательного совета.
- НАК «Нафтогаз» — конкурсный отбор в наблюдательный совет и формирование исполнительных органов Группы («Укргаздобыча», «Укрнефть», «Газораспределительные сети Украины»).
- ЧАО «Укргидроэнерго» — назначение представителя государства в наблюдательный совет; конкурс на главу исполнительного органа.
- Оператор ГТС Украины — обновление представителя государства в наблюдательном совете; завершение конкурса на главу исполнительного органа.
- НЭК «Укрэнерго» — обновление представителя государства в наблюдательном совете.
- ПАО «Центрэнерго», АО «Энергетическая компания Украины», АО «Украинские распределительные сети», ГП «Региональные электрические сети», Нижнеднестровская ГЭС, Кременчугская ТЭЦ — формирование нового состава наблюдательных советов.
- ГП «Гарантированный покупатель» — преобразование в акционерное общество и формирование нового наблюдательного совета.
- Обновление уставов и положений о наблюдательных советах в соответствии с руководящими принципами ОЭСР по корпоративному управлению государственными предприятиями.
Первоочередной задачей на этой неделе является утверждение нового наблюдательного совета «Энергоатома».
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Владимир Зеленский сообщил о запуске комплексного очищения и обновления системы управления энергетической сферой Украины. По словам главы государства, правительству поручено безотлагательно подать в Верховную Раду законопроект об обновлении состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Особое внимание Зеленский уделил Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА). Он подчеркнул необходимость его полной перезагрузки и завершения конкурса на должность руководителя до конца года.
Поделиться новостью
Также по теме
В Украине полностью перезагрузят энергетический сектор: план правительства
Комитет Рады поддержал отставку Галущенко
Миссия МВФ начала переговоры с Украиной по новой программе EFF
Общины будут самостоятельно запускать процесс восстановления поврежденных домов: Кабмин утвердил экспериментальный проект
Президент объявил масштабную перезагрузку энергетической сферы
В октябре инфляция замедлилась до самого низкого уровня с начала года