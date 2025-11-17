0 800 307 555
В Украине полностью перезагрузят энергетический сектор: план правительства

Кабинет министров утвердил план действий по обновлению состава наблюдательных советов и исполнительных органов государственных компаний топливно-энергетического комплекса.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
«Ключевая задача — формирование нового менеджмента через обновление наблюдательных советов всех государственных компаний энергетического сектора», — подчеркнула Свириденко.

План обновления представителей государства в компаниях:

  1. НАЭК «Энергоатом» — формирование нового состава наблюдательного совета.
  2. НАК «Нафтогаз» — конкурсный отбор в наблюдательный совет и формирование исполнительных органов Группы («Укргаздобыча», «Укрнефть», «Газораспределительные сети Украины»).
  3. ЧАО «Укргидроэнерго» — назначение представителя государства в наблюдательный совет; конкурс на главу исполнительного органа.
  4. Оператор ГТС Украины — обновление представителя государства в наблюдательном совете; завершение конкурса на главу исполнительного органа.
  5. НЭК «Укрэнерго» — обновление представителя государства в наблюдательном совете.
  6. ПАО «Центрэнерго», АО «Энергетическая компания Украины», АО «Украинские распределительные сети», ГП «Региональные электрические сети», Нижнеднестровская ГЭС, Кременчугская ТЭЦ — формирование нового состава наблюдательных советов.
  7. ГП «Гарантированный покупатель» — преобразование в акционерное общество и формирование нового наблюдательного совета.
  8. Обновление уставов и положений о наблюдательных советах в соответствии с руководящими принципами ОЭСР по корпоративному управлению государственными предприятиями.
Первоочередной задачей на этой неделе является утверждение нового наблюдательного совета «Энергоатома».
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Владимир Зеленский сообщил о запуске комплексного очищения и обновления системы управления энергетической сферой Украины. По словам главы государства, правительству поручено безотлагательно подать в Верховную Раду законопроект об обновлении состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Особое внимание Зеленский уделил Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА). Он подчеркнул необходимость его полной перезагрузки и завершения конкурса на должность руководителя до конца года.
Payment systems