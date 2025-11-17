Миссия МВФ начала переговоры с Украиной по новой программе EFF Сегодня 10:02 — Казна и Политика

Миссия МВФ начала переговоры с Украиной по новой программе EFF

Миссия Международного валютного фонда во главе с Гевином Греем в понедельник, 17 ноября, начала дискуссии с украинскими властями о новой программе расширенного финансирования EFF.

Об этом сообщила постоянный представитель Фонда в Украине Пришила Тофано, передает «Интерфакс-Украина».

На чем сосредоточены переговоры

Обсуждения касаются целей экономической политики. Акцент делается на налогово-бюджетной и денежно-кредитной политиках для сохранения стабильности в условиях высокой неопределенности.

Отдельное внимание будет уделено структурным мерам, которые должны усилить управление, противодействие коррупции и поддержать экономический рост.

В настоящее время действует четырехлетняя программа EFF в размере 15,6 миллиарда долларов. Ее утвердили в марте 2023 года. Следующий десятый транш в размере SDR1,117 миллиарда или примерно 1,6 миллиарда долларов планируют предоставить в декабре.

Изначально программа предусматривала внешнее финансирование в пределах 115 миллиардов долларов в базовом сценарии и 140 миллиардов долларов в отрицательном. Из-за затягивания войны эти показатели повысили до 153 и 165 миллиардов долларов соответственно.

Почему Украине нужна новая программа

Во время работы миссии МВФ в Киеве с 3 по 10 сентября премьер министер Юлия Свириденко вместе с главой НБУ и министром финансов обратилась в Фонд с предложением относительно новой программы предварительно на 2026−2029 годы.

Потребность в новой программе возникла из-за длительной войны, тогда как действующая программа EFF была рассчитана на завершение боевых действий до марта 2027 года.

Министр финансов Сергей Марченко оценил необходимое внешнее финансирование для бюджета Украины в 2026 году в 45,5 миллиарда долларов. Общая потребность на четыре года новой программы составит от 150 до 170 миллиардов долларов. Непокрытая потребность в 2026—2027 годах достигает примерно 60 миллиардов долларов.

Европейский Союз рассматривает возможность предоставления репарационного кредита в размере от 130 до 140 миллиардов евро. Он может стать основой новой программы МВФ. В то же время, несколько стран пока не поддерживают его практическую реализацию. Непосредственный объем новой программы Фонда оценивается в 8 миллиардов долларов.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Вloomberg писал , что Международный валютный фонд выражает обеспокоенность рядом бюджетных решений Украины на фоне переговоров по новой четырехлетней кредитной программе. У МВФ имеются замечания по налоговым льготам, в частности для предпринимателей и перерабатывающей промышленности. По мнению фонда, такие меры могут осложнить и так напряженное финансовое положение Украины.

Кроме того, в МВФ обратили внимание на предложение ввести бесплатный проезд в поездах на расстояние до 3 тысяч километров.

В пятницу, 14 ноября, директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак сообщала , что миссия Международного валютного фонда готовится начать работу с украинскими властями для обсуждения возможностей по запуску новой финансовой программы. Она отмечала, что во время работы миссия определит объем дефицита финансирования Украины и обсудит текущие процессы реструктуризации долга.

