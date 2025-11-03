Из-за позиции Бельгии Украина может лишиться финансирования МВФ — Politico Сегодня 15:28 — Казна и Политика

Из-за позиции Бельгии Украина может лишиться финансирования МВФ — Politico

Бельгия блокирует многомиллиардный заем ЕС для Украины, что может поставить под угрозу финансовую поддержку МВФ. Европейские чиновники предупреждают, что это может привести к потере доверия к экономической стабильности Украины.

Об этом сообщает издание Politico.

МВФ может заблокировать новое финансирование

Европейские сторонники «репарационного займа» объемом 140 миллиардов евро, обеспеченного за счет замороженных российских государственных активов, считают, что дальнейшая поддержка Украины со стороны МВФ является решающей. Они опасаются, что времени для убеждения фонда предоставить новые кредиты Киеву остается все меньше.

Украина сталкивается с большим дефицитом бюджета и остро нуждается в средствах МВФ, чтобы продолжить оборону от полномасштабного вторжения россии. Фонд рассматривает возможность выделить Киеву 8 миллиардов долларов в течение следующих трех лет.

Получение этих средств зависит от того, сможет ли ЕС окончательно согласовать свой заем на 140 миллиардов евро, который будет финансироваться за счет замороженных российских активов, большинство которых размещены в Бельгии.

Бельгия выступила против

Представители Еврокомиссии и дипломаты трех стран ЕС отметили, что достижение соглашения по этому займу убедит МВФ в финансовой жизнеспособности Украины. Это необходимое условие, чтобы Вашингтонское учреждение продлило кредитование.

Однако в прошлом месяце Бельгия выступила против во время встречи лидеров ЕС, ссылаясь на финансовые и юридические риски. Это снизило шансы договориться к декабрьскому заседанию МВФ.

МВФ ожидает большей роли в ЕС

На фоне сокращения финансовой помощи США МВФ ожидает, что именно ЕС будет покрывать основные потребности Украины в ближайшие годы.

Хотя сумма, которую планирует предоставить фонд, невелика, сам факт ее выделения сигнализирует инвесторам, что Украина остается финансово стабильной и продолжает реформы.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что лидеры стран Европейского Союза после дискуссий на саммите в Брюсселе 23 октября отложили решение о репарационном кредите для Украины на основе замороженных активов россии до следующего саммита. Переговоры приостановились после того, как Бельгия требовала гарантий, что не будет нести ответственность за возможные риски, связанные с предлагаемыми займами на сумму около €140 млрд. Большинство этих средств хранятся именно в Бельгии.

Бельгия неоднократно выражала сомнения в использовании замороженных активов, ведь большая часть (около €180 млрд) хранится в брюссельском клиринговом доме Euroclear. Страна опасается, что может быть вынуждена возместить эти средства, если россия выиграет суд. москва, в свою очередь, предупреждает о возможных «зеркальных» ответных мерах.

Дальнейшие задержки могут осложнить ситуацию для Украины, которая нуждается в новых поступлениях средств уже в начале 2026 года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.