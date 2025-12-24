0 800 307 555
Реструктуризация госдолга: Украина завершила обмен облигаций на $2,6 миллиарда

Казна и Политика
Сегодня, 24 декабря, Украина объявила об успешном завершении и осуществлении расчетов по операции по реструктуризации государственных деривативов, привязанных к ВВП (ВВП-варрантов), которую поддержали 99,06% инвесторов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Проведенная операция повышает бюджетную предсказуемость, укрепляет долговую устойчивость и способствует сохранению ресурсов государственного бюджета в условиях продолжающейся российской военной агрессии.
Согласно условиям реструктуризации, ВВП-варранты на сумму 2,635 млрд долл. США были обменяны на новые облигации серии C с погашением в 2032 году на общую сумму 3,497 млрд долларов. США, а также на облигации серии B с погашением в 2030 и 2034 годах на сумму 16,904 млн долл. США в каждой серии. Все ВВП-варранты были аннулированы.
Эта реструктуризация устраняет существенный риск для государственных финансов Украины. По оценкам Министерства финансов, без этой реструктуризации выплаты по ВВП-варрантам в 2025—2041 годах могли бы достичь от 6 до 20 млрд долл. США в зависимости от темпов экономического роста.
Достигнутое соглашение способствует выполнению долговых целей Украины в рамках программы МВФ и соответствует ожиданиям Группы официальных кредиторов Украины.
По материалам:
Finance.ua
